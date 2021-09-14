Виталий Кушнарев : «Бюджетникам - достойную зарплату»

Кандидат в депутаты Виталий Кушнарев опубликовал свою предвыборную программу на сайте кушнарев2021.рф

Виталий Кушнарев, кандидат в депутаты в Государственную Думу РФ, будет баллотироваться по 152-му избирательному округу, в который входят Ворошиловский и Первомайский районы Ростова-на-Дону, Аксай, Новочеркасск и сельские территории. Предвыборная программа кандидата в депутаты состоит из восьми статей. Одна из статей нацелена на повышение уровня жизни бюджетников.

- Они заботятся о тех, кто не может позаботиться о себе сам. Они нас лечат, а в нынешнее время это очень тяжелый и даже опасный труд. Они учат наших детей. А теперь немного цифр. Чуть больше 5 000 рублей - должностной оклад помощника воспитателя детского сада первого квалификационного уровня в Ростовской области. Около 8 800 рублей - оклад самого воспитателя. Врач без стажа может рассчитывать на оклад в размере 8 000 рублей в месяц. Медсестра - на 7 000 рублей. Да, таковы ставки бюджетников. Людей, которые каждый день идут работать в переполненные школьные классы и группы детских садов. Людей, которые в любую погоду дежурят на скорых. Людей, которые с утра до вечера ходят по домам одиноких пенсионеров и инвалидов: помогают им наводить порядок, готовят еду... да просто слушают, общаются - это тоже очень важно, - раскрывает свою позицию кандидат в депутаты.

Далее в статье Виталий Кушнарев приводит конкретные цифры.

- Общая численность занятых в экономике нашего региона - почти 2 млн человек. На бюджетников приходится около 13% всех работающих жителей Дона. То есть практически каждый восьмой. Инициативы по улучшению ситуации есть. «Единая Россия» добилась введения доплаты за классное руководство в школах в размере 5 тысяч рублей. С нового учебного года ее будут платить также за кураторскую работу в техникумах и колледжах. В Ростовской области с 2022 года оклады учителей вырастут на 50%, а также появятся доплаты для молодых педагогов, - комментирует бывший глава администрации Ростова-на-Дону.

При этом Виталий Кушнарев отмечает, что на федеральном уровне готовится масштабное повышение зарплат всех бюджетников.

- Эти идеи нужно поддержать. В России установлен минимальный размер оплаты труда. С 1 января 2021 года он составляет 12 792 рубля. На мой взгляд, это очень мало. Однако оклады бюджетников, как мы видим, еще ниже. Хотя именно «ЕР» инициировала и приняла закон о том, чтобы минимальная заработная плата была не ниже МРОТ. И это формально выполняется: у бюджетников есть надбавки. За стаж, за сложность условий труда… Но когда стажа нет, какие надбавки остаются? И как в этом случае привлекать в медицину, образование, социалку молодых перспективных специалистов? Вопрос ведь острый: в Ростовской области даже в городах дефицит медиков может достигать 40%, на селе он зачастую более 50%. И главное - получать оклад и добиваться надбавок, только чтобы дотянуть до уровня МРОТ или чуть больше, - несправедливо. Какая в итоге пенсия у этих людей? 7 тысяч рублей! Эта ситуация многих, мягко говоря, обижает. Я готов ее менять, поднимая с трибуны Государственной Думы, - продолжает кандидат в депутаты.

Эту программную статью Виталий Кушнарев заканчивает заявлением о том, что его первоочередная цель - разработать и продвинуть на федеральном уровне законопроект, который установит должностной оклад бюджетников на уровне не ниже МРОТ.

Изготовитель: Ковалев Дмитрий Вадимович; место жительства: Ростовская область, Боковский район, станица Каргинская;

Заказчик: Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ростовская область – Южный одномандатный избирательный округ № 152 Кушнарев Виталий Васильевич; тираж 1 экз.; дата изготовления 14.09.2021.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ростовская область – Южный одномандатный избирательный округ № 152 Кушнарева Виталия Васильевича.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ростовская область – Южный одномандатный избирательный округ № 152 Кушнарева Виталия Васильевича.