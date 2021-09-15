Если голосовать, то за личность – самый главный совет для «неопределившихся»

Фото: Елена Архипова

Среди людей достаточно много тех, кого не устраивает ни одна партия и кто не знает – за кого им голосовать. И таких миллионы! Многие готовы проголосовать «против всех», поскольку не верят партиям, многочисленные обещания которых напоминают кадры из кинофильма про день всем известного маленького грызуна. Но этой графы больше нет, и сейчас обычный человек стоит перед сложным выбором – «забить» на выборы от слова «вообще» (и подарить свое право голоса непонятно кому) или поставить крестик в графе, рекомендованной работодателем, чтобы просто исполнить свой «долг».

Самое разумное в этой ситуации – поменять угол зрения и вглядеться в лица кандидатов, которые представляют партии, рвущиеся к власти. Сейчас самое время прислушаться к тому, что говорят эти люди, послушать их голоса и понять – есть ли в них правда, сила и хоть немного жизни. Или это просто говорящие марионетки своих партий?

Сильная личность всегда была важна. Именно такие люди делали и делают историю России. Их сила состоит в том, чтобы сплотить людей, дать им надежду и гарантии, повести с собой к лучшей жизни. И деньги для этого не нужны. Даже сильные мира сего стараются прислушиваться к слову Личности.

Уважаемые мои земляки!

Мое решение участвовать в выборах взвешенное и принято чистосердечно. Эту ношу, в случае избрания меня депутатом Государственной Думы, я готов нести, и она мне по силам. Я готов отстаивать интересы граждан нашего родного края и ставить их выше своих собственных. И я буду всеми силами бороться за улучшение качества жизни людей на Дону!

А в завершение прошу прослушать мое видеообращение к каждому из вас!

С уважением,

Андрей Тюрин, кандидат в депутаты Государственной Думы РФ по 150 одномандатному округу. Беспартийный. Выдвинут партией «Родина».

СПРАВОЧНО:

Тюрин Андрей Вячеславович, русский, 47 лет.

Родился в Батайске, учился в школе № 2, закончил РИНХ. Сейчас живет и работает в г. Азов. Творческая личность, творческий псевдоним - Андрей Вранской. Является членом Российского союза писателей и автором более 70 песен и свыше 200 стихотворных произведений, в том числе, Вальса Венных Моряков, являющегося гимном Большого Десантного корабля «Азов». Женат. Есть сын.