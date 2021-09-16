«Когда вижу «ГАЗель», думаю - нет ли в ней взрывчатки?!»: 22 года теракту в Волгодонске

Две секции дома, у которого прогремел взрыв, оказались полностью разрушенными. Фото: стоп-кадр видео с места событий

Ровно 22 года назад в Волгодонске жизнь людей разделилась на «до» и «после». 16 сентября 1999 года в маленьком городке Ростовской области произошел теракт.

В 5.57 утра возле одной из девятиэтажек по улице Октябрьское шоссе взорвалась грузовая машина, полностью наполненная взрывчаткой. При взрыве погибли 19 человек, а 16 тысяч горожан были признаны пострадавшими.

Мощность устройства составила около 1500 килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрывная волна выбила все двери и окна многоэтажки. Разрушилась половина дома. Были обрушены перекрытия и лестничные проемы, рухнула фасадная часть. Пострадали и соседние 37 домов. Волгодонский теракт был признан одним из сильнейших в России.

ГАЗ-53, начиненный взрывчаткой, взорвался рано утром под одной из девятиэтажек. Фото: стоп-кадр видео с места событий

«ВЕСЬ ГОРОД ПОЕХАЛ НА МЕСТО ВЗРЫВА»

Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» пообщался с местным жителем и узнал подробности случившегося.

- В то время я учился в десятом классе, - вспоминает житель Волгодонска Андрей Быстров. - Тогда еще, 8 сентября в Москве произошел взрыв. Все были напуганы. И никто не думал, не ожидал, что в маленьком провинциальном городе может случиться нечто подобное. А в тот день, 16 сентября 1999 года, я и вся моя семья проснулись от сильного хлопка. Немножко задрожали даже окна. Я почему-то подумал, что это был взрыв именно дома, а не какого-нибудь предприятия. Причем мой дом находился в другой части города.

По воспоминаниям мужчины, в тот день весь общественный транспорт был переполнен. Все ехали на место трагедии. Одни - чтобы посмотреть, другие - чтобы помочь.

О месте страшной трагедии людям напоминает монумент. Фото: сайт Законодательного Собрания Ростовской области

ДЕЖУРСТВА ПО НОЧАМ

- Я в тот день с ребятами сбежал с уроков, чтобы тоже поехать туда, - говорит Андрей Быстров. - Когда приехали, застали страшную картину: разрушенный дом, люди, скорая, спасатели, пожарные. Соседние дома тоже были без окон и без стекол. И только на следующий день знакомые, жившие в том районе, стали рассказывать, как все было.

Жители Волгодонска после случившегося боялись, что трагедия может повториться. Поэтому во всех домах города были установлены дежурства. В основном, дежурили по ночам. Каждый жилец дома, будь-то мужчина или женщина, - все стерегли свой дом. Люди составляли графики дежурств. А когда во двор заезжала непонятная машина, то жители просили владельца ее убрать. Иногда дело доходило и до скандалов. Приходилось вызывать наряд полиции.

- С того момента я до сих пор, когда вижу продуктовую «ГАЗель», думаю о том, а нет ли в ней взрывчатки, - делится житель города. И признается, что от одной мысли об этом у него - мурашки по коже.

Каждый год в этот день в Волгодонске поминают жертв страшного теракта. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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