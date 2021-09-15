В Ростовской области таможенники снова нашли старинные монеты и банкноты, которые были в ходу в начале 20 века

Деньги, которые были в ходу в начале прошлого века, пытались вывезти из России, не задекларировав. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

Старинные монеты и банкноты выявили ростовские таможенники на посту в Гуково. Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Ростовской области нашли в багаже у мужчины незадекларированные культурные ценности. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской таможни Южного таможенного управления.

- В ходе таможенного контроля граждан, которые пешком перемещались с территории России на Украину, таможенники выявили в багаже гражданина Украины старинные монеты и банкноты. Это 5 монет 1877–1913 годов выпуска и 8 банкнот 1905–1918 годов, - пояснили "КП - Ростов-на-Дону" в ведомстве. - Мужчина проходил по «зеленому» коридору зоны таможенного контроля, таможенную декларацию на эти предметы не подавал.

Эксперт исследовал монеты и банкноты и вынес заключение, что они относятся к категории культурных ценностей.

По словам мужчины, который пытался унести с территории России деньги вековой давности, он забрал ранее заказанную посылку с монетами и банкнотами в почтовом отделении Гуково. И о том, при переходе через границу их нужно декларировать, не знал.

- Для вывоза культурных ценностей при прохождении таможенного контроля необходимо представить заполненную пассажирскую таможенную декларацию и соответствующее разрешение Министерства культуры, - пояснил начальник таможенного поста в Гуково Владимир Кодуа. - За нарушение установленного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность. В отношении мужчины возбуждено два дела об административных правонарушениях. Как напомнили в таможне, избежать этого случая можно было, заблаговременно задекларировав монеты и купюры.

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