Вот тебе и «ме!»: На границе с Ростовской областью задержали больше 100 коз

Животных изъяли, они находятся на карантине. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ по Ростовской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресекли незаконное нарушение границы гражданином Украины с крупной партией мелкого рогатого скота. Причем мужчина был без документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- За нарушение режима государственной границы в районе хутора Павловка в Красносулинском районе задержан гражданин Украины. Мужчина был без документов. Он перегнал через государственную границу из Украины в Россию, в обход установленного пропуска, более ста голов овец для продажи на территории России

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за пересечение границы без документов на право въезда в Россию. За нее грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Животных передали на ответственное хранение, они находятся на карантине.

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