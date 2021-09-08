Контрабандисты за взятку в 200 тысяч пытались перевезти через границу крупную партию скота

Ростовские пограничники пресекли контрабанду более 7 тысяч животных Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области через границу пытались провести партию мелкого рогатого скота. За беспрепятственное перемещение контрабанды нарушитель пытался вручить взятку на сумму 200 тысяч рублей. Попытка успешной не оказалась - ее пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ по Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- При попытке дачи взятки с поличным задержан организатор контрабандной сделки, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ региона. - Он пытался незаконно переместить через государственную границу более семи тысяч голов домашних животных и, чтобы ему не чинили препятствий, предложил пограничнику вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

Как уточнили корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» в ведомстве, скот пытались перевести в Россию со стороны Украины. Контрабандными животными хотели сделать домашний скот разной породы.

Попытка не удалась. В отношении задержанного Следственным отделом по городу Красный Сулин Следственного управления СК по Ростовской области теперь проводится проверка по статье «Дача взятки». Если вина будет доказана в суде, то за нее грозит до 8 лет лишения свободы и выплата штрафа в размере 30-кратной суммы взятки.

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