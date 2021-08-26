Потерял, а потом нашел: донской фермер вызвал полицию из-за неуловимых овец

Овцы просто перешли на другое поле и мирно жевали траву Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области фермер устроил переполох из-за овец, которые пропали с его пастбища. Мужчина даже вызвал полицию и потребовал разобраться в ситуации, но итог этой истории оказался несколько неожиданным для всех. О расследовании на пастбищах Ремонтненского района рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Как пояснили в ведомстве, мужчина - владелец небольшого участка земли. Он выращивает скот - у него 290 голов - и зарабатывает на этом. Одно утро для животновода оказалось совсем не добрым. Он вышел на территорию, где должно было пастись стадо, но парнокопытных и след простыл.

Мужчина сразу же забил тревогу, представил, что его животных украли, тут же высчитал ущерб и бросился звонить в полицию. Позже выяснилось, что овцы просто перешли на другое поле и мирно жевали там траву в ожидании хозяина.

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