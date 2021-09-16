Гидрометцентр спрогнозировал морозы в России. Рассказываем, чего ждать в Ростовской области

Во второй и третьей декадах месяца погода может измениться. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Гидрометцентр спрогнозировал резкое похолодание и заморозки по стране. Рассказываем, как изменится погода в Ростовской области в ближайшие дни и чего ожидать от второй половины сентября.

Как рассказали в ситуационном центре, холода идут на север, северо-запад и в центр страны. На юге на этой неделе будет по-прежнему тепло. В течение недели в Ростовской области температура будет составлять около +20 градусов. В выходные ожидаются дожди с грозой.

Замруководителя ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко рассказала, что в конце второй декады месяца похолодает до +16 — 21 градуса. А в третьей декаде ожидаются регулярные осадки. На термометре будет +21 — 26 градусов.

Согласно более детальному прогнозу «Гисметео», 19 и 20 сентября столбик термометра может достигать +20 — 21 градуса. Два дня подряд будут идти дожди.

С новой недели температура начнет постоянно снижаться. 21 сентября похолодает до +15, 22 — до +13, а уже 24 сентября — до +10. Многие дни окажутся пасмурными и дождливыми.

В последние дни месяца в Ростовской области потеплеет, правда незначительно. Температура установится на уровне +14 — 15 градусов. Возможны осадки.

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