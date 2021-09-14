Отопительный сезон 2021 в Ростове-на-Дону: когда в квартиры начнут подавать тепло

В прошлом году отопительный сезон начался в октябре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопительный сезон 2021 в Ростове-на-Дону начнется при совпадении сразу нескольких условий. Рассказываем, когда и в каком случае тепло начнет поступать в квартиры города.

Главное условие для начала отопительного сезона — погода. Дома начнут подключать к теплу, когда среднесуточная температура не будет превышать +8 градусов. В Ростове-на-Дону похолодание и, соответственно, отопительный сезон начнутся не скоро. Судя по прогнозам синоптиков, лишь с 23 сентября столбики термометров начнут опускаться ниже озвученной отметки. Значительное похолодает лишь в первые две недели октября, но и тогда температура днем составит +13 — 15 градусов.

Еще одно условие — готовность систем отопления. В частности, должны завершиться все подготовительные работы: опрессовка, промывка и ревизия оборудования, ремонт котельных. После этого коммунальщики получают паспорт готовности, а глава администрации подписывает документ о старте отопительного сезона. В настоящее время к зиме готовы 97% котельных или 169 из 176.

В течение трех дней может продлиться и процесс подключения дома к теплу или заполнение системы. Точный срок зависит от того, как далеко находится здание от источника тепла.

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