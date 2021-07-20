Жителям Александровки в Ростове включили отопление в 40-градусную жару

В жуткую жару ростовчанам дали отопление Фото: Виктория НИКИТИНА

В донской столице жителям микрорайона Александровка за последние несколько дней довелось побывать практически в каменном веке и чуть ли не в прямом смысле войти в горящую избу. По словам жителей, коммунальщики как будто решили поиздеваться над горожанами. НИ СВЕТА, НИ ВОДЫ, ЗАТО ТРУБЫ - ГОРЯЧИЕ

В минувшие выходные жители дома №67/5 по проспекту 40-летия Победы оказались в коммунальной ловушке. В воскресенье, 18 июля, в многоэтажке около половины четвертого дня отключили электричество. Свет пропал и в домах по соседству. Горожане набрали телефон энергетиков и их обнадежили тем, что подача электроэнергии возобновится в течение трех-четырех часов. Хотя в 40-градусную жару в квартире без кондиционера и приходится туго, но пришлось терпеть.

Но, как оказалось, это было только начало - вслед за светом пропала и вода, поэтому вариант спастись мокрыми простынями тоже канул в небытие.

- В соседних домах свет дали ближе к девяти часам вечера, а нам пришлось по-прежнему зажигать свечи и искать, чем бы заняться впотьмах, - высказала свое недовольство жительница оставшегося без коммунальных благ дома. - Электричество нам дали только ближе половине седьмого утра в понедельник. А знаю я это потому, что спать в такую жару без кондиционера было просто невыносимо, никакие открытые окна не спасали.

На следующий день ситуация усугубилась еще больше. С электричеством и водоснабжением "бонусом" для ростовчан в 40-градусную жару в квартиры вернулось еще и отопление.

ПИШИТЕ ПИСЬМА... ЭЛЕКТРОННЫЕ

Сначала жители Александровки не сразу поняли, что произошло, ведь за окном такое пекло!. А когда попробовали батареи, то едва не рухнули в обморок - они были огненные! Никакой кондиционер, даже на самых маленьких температурах с такой нагрузкой не справлялся. И тогда жильцы стали звонить в ЖЭУ.

- И что вы думаете нам там сказали? Они, видите ли, устроили промывку труб. Кипятком! В 40-градусную жару! А на вопрос, почему они делают это горячей водой, заявили, что это освоение новой технологии, - поделилась другая жительница дома.

Но как только вечером измученные жарой жители дома смогли принять прохладный душ после того, как с них сошло десять потов, выяснилось что водоснабжение снова отключили.

В сложившейся ситуации представители компании ООО "ЛУКОЙЛ Ростовэнерго" посоветовали сделать всем, кто окажется в похожей ситуации следующее:

- На сайте Ростовских тепловых сетей можно оставить обращение, на которое специалисты ответят по электронной почте. Также можно написать электронное письмо секретарю, которое будет зарегистрировано и передано главному инженеру, - сообщили в компании.

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Местная жительница была ошарашена такой "щедростью".