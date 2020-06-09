В 30-градусную жару ростовчанке дали отопление на полную мощность

9 Июнь 2020 2020-06-09T19:32:33+03:00

Ростовчанке включили отопление на полную мощность почти в 40-градусную жару. Фото: соцсети

Изменить размер текста: A A

В Ростове одна из местных жительниц проснулась от жуткой жары в квартире.

Девушка долго не могла понять, почему же температура в доме стала такой невыносимой. А потом выяснила, что, оказывается, у нее в квартире включили отопление в почти 40-градусную жару. Ростовчанка рассказала о произошедшем в одном из городских пабликов соцсети. В доказательство своих слов она приложила видео, на котором положила на батарею обычный термометр, температура на котором взметнулась вверх в считанные секунды.

- В Ростове жара около 40 градусов, зато у нас дали отопление. Вот такие дела, - написала ростовчанка.

Пользователи по такому поводу не смогли удержаться от комментариев.

«Бедные люди», «Заботливые ЖКХ», «Держитесь», - написали они.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда в Ростове отключат отопление.

Выясняем, как сделать батареи холодными раньше срока.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU