В 30-градусную жару ростовчанке дали отопление на полную мощность
В Ростове одна из местных жительниц проснулась от жуткой жары в квартире.
Девушка долго не могла понять, почему же температура в доме стала такой невыносимой. А потом выяснила, что, оказывается, у нее в квартире включили отопление в почти 40-градусную жару. Ростовчанка рассказала о произошедшем в одном из городских пабликов соцсети. В доказательство своих слов она приложила видео, на котором положила на батарею обычный термометр, температура на котором взметнулась вверх в считанные секунды.
- В Ростове жара около 40 градусов, зато у нас дали отопление. Вот такие дела, - написала ростовчанка.
Пользователи по такому поводу не смогли удержаться от комментариев.
«Бедные люди», «Заботливые ЖКХ», «Держитесь», - написали они.
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ИСТОЧНИК KP.RU