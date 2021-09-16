Массаж, салон, ресторан: донские студенты подарили маме ребенка с инвалидностью день заботы о себе

Студенты устроили для мамы ребенка-инвалида настоящей праздник. Фото: Ксения Игнатьева

В Ростовской области, в Шахтах, студенты колледжа – мальчишки и девчонки первых курсов – запустили волонтерский проект «Мамин день». Ребята, будущие экономисты и бухгалтеры, говорят, что всегда с особым чувством сострадания относились к судьбе детей с ограниченными возможностями здоровья. И часто, во время студенческих посиделок, обсуждали – чем же лично они могут помочь малышам, ведь на стипендию-то особо не разгуляешься. А о меценатстве даже мечтать не приходится.

В салоне Марине сделали красивую прическу. Фото: Ксения Игнатьева

МАМИН ДЕНЬ

А потом вдруг пришла мысль - если счастлива мама, значит, счастлив и ребенок. И так родился проект «Мамин день».

- Его суть в том, чтобы женщина, у которой есть ребенок с особыми потребностями, и которая посвятила всю себя заботе о нем, снова смогла почувствовать себя женщиной, - рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону»18-летняя третьекурсница Ксения Игнатьева.

Принять участие в проекте ребята предложили Марине, маме восьмилетнего Руслана, страдающего аутизмом. Шахтинка сразу же согласилась.

А вот с теми же салонами, говорит Сергей Базанов, 18-летний студент второго курса, пришлось побегать.

- В трех парикмахерских отказались делать прическу бесплатно. Согласились только в четвертом салоне. Материалы для работы оплатила преподаватель нашего вуза, - продолжает Сергей.

Все уходовые процедуры Марине сделали бесплатно. Фото: Ксения Игнатьева

ИДЕАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

А еще студенты договорились с массажным салом и кафе. В результате, идеальный день Марины начался с букета цветов, массажа, затем, уже в салоне, ей покрасили и уложили волосы, выполнили коррекцию бровей, а после женщина посидела в кафе с чашечкой кофе и за приятной беседой.

Не скучал в это время и Руслан.

- Я с сокурсницей развлекал парня. Мы подошли к этому ответственно. Принесли на встречу с Русланом пластилин, карандаши, альбом и краски. Пять часов, которые его мама посвятила исключительно себе, пролетели незаметно! Кстати, больше всего нам с Русланом понравилось лепить кактусы, - сказал Сергей.

По словам же Марины, ей было очень приятно такое внимание к ней и к сыну.

- Пока я перезагружалась, ребята присылали мне на телефон фотографии того, чем они сейчас занимаются с Русланом. Поэтому за ребенка я была абсолютно спокойна. Хочу сказать ребятам огромное спасибо! Так здорово, что у нас такая молодежь!

Кстати, следующий «Мамин день» студенты плакируют провести уже через месяц.

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