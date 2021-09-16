Аферистов, зарабатывающих на автоподставах, осудили в Ростове-на-Дону

На Дону осудили автоаферистов

В донской столице, в Октябрьском районном суде, огласили приговор мошенникам в сфере автострахования. Как рассказали в пресс-службе областной ФСБ, двое мужчин весь 2018 и 2019 годы инсценировали аварии, после чего предоставляли в филиалы крупных страховых компаний донской столицы и в Российский союз автостраховщиков заведомо ложные документальные материалы о последствиях ДТП. После чего получали деньги на ремонт машин.

Однако об этой схеме узнали силовики.

- В отношении членов преступной группы возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество в сфере страхования» и «Дача взятки», - прокомментировали в ведомстве.

По местам жительства фигурантов, а также в офисах, в которых проходили сделки, провели обыски. После чего двоих подозреваемых задержали.

В Октябрьском районном суде Ростова мужчин признали виновным в инкриминируемых преступлениях. Одного из них приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, а второму назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала о том, что за многомиллионную взятку осудили капитана полиции. Он обещал наркоторговцу переквалифицировать уголовную статью на более мягкую за вознаграждение. Однако при передаче денег вначале был задержан посредник, а затем и сам взяточник.

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