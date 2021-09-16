Как в бархатный сезон полететь из Ростова в Турцию и не переплатить: Гайд по документам и ценам

Чтобы отдохнуть без проблем, нашему туристу нужно знать несколько лайфхаков. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Со всеми ковидными ограничениями, когда Черное море по ценам взлетело до небес, соотечественники все чаще вздыхали — нужен нам берег турецкий. Но пандемия прибавила сложностей всем отдыхающим. Не получил бумажку — не пустят на борт и прощай билет, не досмотрел, не сделал лишнюю распечатку — потеряешь тысячи рублей. Как не обжечься и не переплатить свои кровные на пустом месте? Журналист «КП — Ростов-на-Дону» не просто поехал на отдых — ни на минуту не забывал о пользе читателя и лично разведал обстановку.

ДЕВЯТЬ КРУГОВ ПЦР

Времена, когда можно было купить горящий тур за несколько дней до вылета, закончились - пандемия внесла свои коррективы. Теперь, чтобы попасть на Родину Ататюрка придется столкнуться с бюрократической игрой «достань туриста».

Мы бронировали тур через агентство, но и тут оказалось не все так просто. Чтобы оплатить номер и места в самолете, вам достаточно иметь при себе заграничный паспорт, а вот чтобы пройти контроль в аэропорту придётся заморочиться.

Добро пожаловать на первый уровень: «Да начнутся голодные игры»! Если у вас есть прививочный сертификат на Госуслугах, проверьте в приложении данные заграничного паспорта. Если их нет, нажмите на первую строчку, где указаны инициалы, далее пролистайте до пункта «заграничный паспорт», введите цифры и сохраните. Потом перезагрузите приложение и скачайте файл с обновленной информацией.

Если прививки нет, нужно получить отрицательный ПЦР-тест не раньше, чем за 72 часа до въезда в страну. Помните, документ должен быть на двух языках (русском и английском). Результаты теста и QR-код нужно будет предъявить в стране отлета.

Колоритные улочки - идеальны для инстакадров. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

HES-КОД ИЛИ ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Но на этом танцы с бубном не окончены. Следующий уровень игры – HES-код. Это персональный код, введенный министерством здравоохранения Турции. Он позволяет отслеживать перемещения и выявлять контакты с заболевшими. В ковидной реальности такая бумажка спасет вас не хуже солнцезащитного крема. Ведь код нужен для посещения торговых центров, транспорта, кинотеатров, театров, а также крупных кафе и ресторанов (хотя последнее в Турции никто не соблюдает, ведь голодный турист - злой турист). Чтобы оформить HES можно скачать приложение «Hayat Eve S ar» или перейти на сайт «e-Devlet». Попросите своего турагента отдельно выделить в тексте заявки регион, адрес и телефон того отеля, где в который планируете заселиться. Это нужно для максимального удобства в заполнении заявки на турецком сайте.

Ну вот, заполнив последний бланк, можно сказать, уничтожили главного монстра этой игры, правда спустя 15 испорченных листов бумаги, два часа жизни и сотни нервных клеток, но все же. Теперь вы официально счастливый обладатель звания «Турецкий турист года» - атлет, победивший бюрократию, стоите не пьедестале с кипой бумаг и купальником. Ура, отпуск!

P.S уважаемые победители, помимо ваучера, ксерокопии паспорта, страховки не забудьте распечатать QR и HES коды в двух экземплярах.

Обычные турецкие кварталы. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

ВЕЧНЫЙ ПЕРЕГРУЗ

Ну вот, в одной руке толстенная кипа бумаг, в другой - черная ручка моего блестящего чемодана, перед глазами приветственная вывеска «Welcome to Turkey». Наверное, примерно так должно звучать начало этого рассказа, но нет. Отмотаем пленку на три часа назад и вернемся в аэропорт «Платов».

Посадка на самолет была назначена на 12 дня. По классике жанра нужно приехать за два часа до нее.

9:36. Стоим в очереди на регистрацию. С одной стороны, Мариночка пилит своего мужа за то, что тот убрал паспорта слишком далеко, с другой белокурая малышка прыгает на розовом чемодане с криками «мама, я увижу море». А прямо перед нами седовласый дедуля жадно поедает свой бутерброд. Вот странный, подумала про себя, в самолете же кормить будут. Ха, наивная девочка, дедушка явно больше нашего понимает в этой жизни! Но об этом позже.

10:50. Наконец подошли к стойке регистрации. Перед этим нужно было взвесить чемоданы, к слову, наша авиакомпания предлагала нищенские 10 килограммов на человека, плюс 5 сверху на ручную кладь. Кошмар, подумают многие, и будут правы. Ведь, отпускной чемодан – это ларец «самого необходимого»: в нем обязательно будет одежда «ну а вдруг пригодится», килограмм лекарств на все случаи жизни, парадные каблуки, косметичка с полным арсеналом средств для лица и тела, а также пара шляп, и коврики для пляжа.

Все не уместить, поэтому за два дня до вылета мы с мамой взвешивались вместе с чемоданом на предмет перегруза. Ювелирно вышло: 9 кг 600 граммов - один 9 кило 820 - второй. Для тех, у кого цифра превысила пределы «нормы» предусмотрена доплата. Перегруз весом от 1 до 20 кг обойдется туристу в фиксированные 3 тысячи рублей. Но важно помнить, что у каждой авиакомпании свои расценки. Чтобы узнать точную стоимость, нужно перейти на их сайт.

Такие закаты стоят перелета голодными. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

ТЕБЯ БОЛЬШЕ НЕ СПРОСТЯТ «КУРИЦА ИЛИ РЫБА»

Помимо перегруза была вторая самая главная проблема. Еда, а точнее ее отсутствие! Помнится я обещала вернуться к мудрому дедушке с бутербродом, так вот, он оказывается знал больше нашего. Дело все в том, что в связи с коронавирусом в самолетах больше не кормят, выдают лишь воду в стаканчике. Ну, по крайней мере, если полет занимает около двух часов.

Об этом нововведении мы не знали, поэтому перед выходом выпили лишь чай, надеясь, на то, что стюардесса задаст тот самый долгожданный вопрос: «курица или рыба?», но он так и не прозвучал.

Есть и другие новые правила. Например, ношение масок. Теперь помимо спасательного ритуала с жилетом и аварийными выходами, стюардессы через шипящую рацию передают «Уважаемые пассажиры, в полете, по возможности, надевайте маски». Ну а так как, в фразе есть крамольное «по возможности» никто эти правила не соблюдал.

«СПЕШЛ ПРАЙС, МАДАМ!»

В полете гудел не только мотор, но и мой живот. Пока получили багаж, пока оформили документы, пока доехали до места, прошло около полутора часов. Есть хотелось невыносимо, но завтрак мы уже пропустили, а обед и ужин в путевку не входил. Специально выбрали небольшой отель в 20 минутах от исторического центра Анталии, чтобы была возможность познакомиться с особенностями местной кухни.

Собственно, первая возможность вышла не самой удачной. От голода мы припарковались в первой попавшейся забегаловке. Солидный мужчина с пышными усами как мог зазывал нас к столу на русско-турецком. Кафе находилось прямо на территории парка, никакой отгороженной зоной там и не пахло. Дизайн местечка был соответствующий - деревья, обмотанные в какие-то коврики, повсюду были жутковатые фигурки фарфоровых кукол, приставучие мухи и местные коты.

Подойдя к зоне гриля, мы попросили меню. На что мужчина начал на пальцах объяснять, что у них есть «чикен, фиш и патейто».

Обед оказался так себе. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

- Сорри, мистер, меню плиз, - настойчиво продолжаю я.

«Какое меню? Я шеф будет вкусно, проходите!» - всей мимикой показывал хозяин заведения.

Ладно, товарищ, ну хотя бы «хаумач» ваша еда?

- Спешл прайс, мадам, - уверено произнес он.

Хм, ладно, выбора нет. Что значит этот «спешл прайс», мы так и не поняли, но заказали курицу и рыбу. Изначально наш «повар» рассказывал, что к каждому блюду будет салат и картофель. По факту, через 20 минут ожидания вынесли тарелку из огурцов и помидоров, щедро залитую бальзамическим уксусом. Я не трогала ее, терпеливо дожидаясь основного блюда.

Пока надоедливые мухи летали возле ног, я все думала, какой же «чикен» принесут. Было бы, конечно, хорошо, будь это филе, но нет. Спустя еще 20 минут, слегка пританцовывая, мужчина вынес 5 горелых крылышек и невкусную картошку фри. Маме же принесли сибас на гриле, он, кстати говоря, был гораздо лучше. После этого кафе, смеха ради мама начала составлять рейтинг приготовления рыбы сибас. Разброс был такой: «лучше дядьки с мухами», «хуже дядьки с мухами», «прямо как у дядьки с мухами».

ПРО ДЕНЕЖКИ

Так как перспектива остаться голодной меня не очень-то и радовала, пришлось съесть, что дали. Дело за малым: где там счет? Попытались объяснить мужчине, что нам бы оплатить обед. Эту фразу они понимают сразу.

- Окей, мадам. Ван секонд!

К своему сожалению, мы еще не успели обменять доллары на лиры. Поэтому платили по тарифу 7 американских за рыбу и 5 за курицу. Попрощавшись с ним, скорее пошли в обменик

Кстати, советуем менять доллары на лиры, ими здесь расплачиваться выгодно и понятно. Одна турецкая лира ровняется примерно 10 российским рублям. Поменять деньги можно в туристических центрах, обменниках, банках и даже магазинах.

Самый последний вариант удобный, но не очень выгодный. Отдаете продавцу доллары, а сдачу получаете местной валютой но только по им понятному курсу. Также важно понимать, что крупные купюры продавцы не жалуют. Поэтому такой вариант обмена подойдет при условии, что на руках у вас будет не больше 20 американских.

На таком миникаре лавируют в плотном потоке транспорта. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

«ЗА ПРОЕЗД ПЕРЕДАЕМ!»

На следующий день захотели отправиться в исторический центр Анталии, но от нашего отеля туда можно было добраться только на такси или автобусе. Первый вариант даже не рассматривали, а вот второй показался очень заманчивым. Но и тут ковидная диктатура внесла коррективы. Раньше, чтобы купить карты вам нужны были только деньги. Сейчас, чтобы оформить проездной потребуется HES-код. Тот самый, который вы должны будете оформить, еще находясь в России.

В Анталии существует два вида проездных. Временный, с возможностью доплатить от 2 до 4 поездок три раза после покупки, и постоянный - «Анталия-кард», который можно пополнять всегда. И там, и там вам понадобится распечатанный код. Чтобы сильно не заморачиваться, мы пошли в пункт обмена денег и купили карту там. На месте отдали продавцу документ, а он внес данные в реестр. По такой же схеме можно все делать и самостоятельно: зайдя на сайт транспортной компании или вбив в поисковике «как пополнить транспортную карту в Анталии» - там все подробно объяснят.

А куда по этой самой транспортной карте турист может поехать, расскажем во второй части захватывающего сериала «Отдохнуть в Турции и не уехать без копейки».

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