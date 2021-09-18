В центре Ростова-на-Дону произошел крупный пожар

Движение в центре города оказалось заблокированным из-за пожара на Шаумяна. Фото: читатель "КП-Ростов-на-Дону"
В донской столице в субботу вечером, 18 сентября, на Шаумяна, 85, загорелась крыша административного здания. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила 150 квадратных метра.
- Сообщение поступило на пульт дежурного в 20.18, - добавили в ведомстве.
Спасатели оперативно приехали на место ЧП. Уже в 21.14 пожар локализовали, а в 21.20 зафиксировали ликвидацию открытого горения.
По данным МЧС, эвакуировать никого не пришлось, так как задние не является жилым. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Очевидцы происшествия добавили, что на месте работали примерно шесть пожарных машин, а запах гари слышался аж на Горького.
Пока спасатели боролись с огнем, движение в центре города частично оказалось перекрытым.
Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, что два человека погибли при пожаре в частном доме в донской столице.
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