Два человека погибли при пожаре в частном доме в Ростове

В Ростове пожар унес жизни двух человек. Фото: ГУ МЧС по РО

В донской столице пожар в частном доме унес жизни двух человек.

Инцидент произошел в четверг, 22 апреля, около половины двенадцатого ночи. На пульт дежурного поступил звонок от одного из очевидцев, который сообщил, что на улице Литвинова загорелся частный дом. Пожарные незамедлительно выдвинулись к месту происшествия.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 30 квадратных метров. Пройти внутрь здания не представлялось возможным и тушение начали снаружи. В 00:05 пламя было локализовано, а еще через десять минут огонь был полностью потушен.

Как только спасателям удалось проникнуть в дом, там обнаружились тела двух погибших жителей - это была 63-летняя женщина и мужчина, личность которого пока установить не удалось. Причина возгорания тоже пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 26 человек личного состава и семь единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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