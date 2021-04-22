Обиженный дончанин сжег автомобиль своего начальника

В Шахтах местный житель сжег автомобиль своего начальника
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении поджога. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорится в тексте сообщения.
Перед этим в шахтинский отдел полиции обратился руководитель одного из предприятий и сообщил, что кто-то сжег его автомобиль ВАЗ-2107. Стоит отметить, что машина сгорела дотла и восстановлению не подлежит. Общая сумма причиненного ущерба составила около 80 тысяч рублей. Когда у заявителя спросили, кого он подозревает в этом преступлении, он припомнил, что недавно он повздорил со своим подчиненным. Правоохранители взялись за поиски злоумышленника.
Им удалось найти и задержать подозреваемого. Им на самом деле оказался 26-летний подчиненный потерпевшего. После произошедшей ссоры он не смог простить своего начальника, поэтому облил его машину бензином и поджег.
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