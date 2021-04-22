Обиженный дончанин сжег автомобиль своего начальника

В Шахтах местный житель сжег автомобиль своего начальника Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении поджога. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорится в тексте сообщения.

Перед этим в шахтинский отдел полиции обратился руководитель одного из предприятий и сообщил, что кто-то сжег его автомобиль ВАЗ-2107. Стоит отметить, что машина сгорела дотла и восстановлению не подлежит. Общая сумма причиненного ущерба составила около 80 тысяч рублей. Когда у заявителя спросили, кого он подозревает в этом преступлении, он припомнил, что недавно он повздорил со своим подчиненным. Правоохранители взялись за поиски злоумышленника.

Им удалось найти и задержать подозреваемого. Им на самом деле оказался 26-летний подчиненный потерпевшего. После произошедшей ссоры он не смог простить своего начальника, поэтому облил его машину бензином и поджег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лжесотрудник банка обчистил ростовчанку на 150 тысяч рублей.

Женщина выдала ему все данные своей банковской карты.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.