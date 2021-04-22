Лжесотрудник банка обчистил ростовчанку на 150 тысяч рублей

Лжесотрудник банка обчистил ростовчанку Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В донской столице разыскивают телефонного мошенника, который обчистил местную жительницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

- По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - говорится в тексте сообщения.

Перед этим в местный отдел полиции обратилась ростовчанка и сообщила, что ей позвонил незнакомый номер, молодой человек на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что в данный момент кто-то пытается снять деньги с карты женщины. Она подтвердила, что в ближайшее время никаких операций не совершала.

Тогда злоумышленник предложил ей защитить свои сбережения от несанкционированных списаний. Для этого необходимо было продиктовать все данные карты и секретный код из поступившего смс-сообщения. Девушка выполнила все требования мошенника и с ее счета тут же были списаны 150 тысяч рублей.

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