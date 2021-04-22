Сбытчика с крупной партией наркотиков поймали ростовские полицейские

В Ростове задержали распространителя наркотиков. Фото: ГУ МВД по РО

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в тексте сообщения.

Сотрудники полиции после получения оперативной информации задержали 39-летнего местного жителя. Его заподозрили в сбыте наркотиков через Интернет. При обыске у него обнаружили 197 пакетов с порошкообразным веществом.

Все обнаруженное было изъято и передано на экспертизу. По ее итогам стало известно, что изъятое - наркотическое средство метадон, общей массой 223 грамма.

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