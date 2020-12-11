В Ростовской области поймали двух распространительниц наркотиков

В Ростове задержали двух распространительниц наркотиков Фото: "КП" Архив

В Ростовской области в руки полиции попали две местных жительницы, торгующие наркотиками.

В Таганроге две женщины 45 и 50 лет привлекли внимание сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков. При обыске в доме одной из них был обнаружен пакетик с неизвестным порошкообразным веществом.

Обнаруженное было незамедлительно передано на экспертизу. По ее итогам стало известно, что это вещество является метилэфедроном массой более 70 грамм. Подозреваемые своей вины отрицать не стали и сообщили, что хранили наркотик для последующей продажи.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере». В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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