В Ростовской области поймали двух распространителей наркотиков

В Ростовской области поймали двух сбытчиков наркотиков Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростовской области задержали двух молодых людей, подозреваемых в сбыте наркотиков.

В Белокалитвинском районе 24-летний и 21-летний юноши были пойманы сотрудниками полиции по подозрению в сбыте наркотических веществ. У них в квартире был проведен обыск, в ходе которого правоохранители нашли пакет с неизвестных порошкообразным веществом.

Находка была отдана на экспертизу. Эксперты сообщили, что обнаруженное вещество - это мефедрон, массой 465 граммов. Задержанные сообщили, что они хранили наркотик для дальнейшего распространения.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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