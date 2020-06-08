В Ростове полицейский торговал наркотиками прямо на работе

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:13:38+03:00

Участкового разоблачили, после того как он предложил одной женщине купить у него героин.

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В Ростове-на-Дону арестовали полицейского, который торговал наркотиками прямо на рабочем месте. Источник "КП-Ростов" в правоохранительных органах сообщил, что он работал участковым в Советском районе.

Как выяснилось, он находился на служебном месте, когда предложил местной жительнице купить у него героин. Речь шла о 3,78 граммов запрещенного вещества. Вскоре его задержали и на следующий день уволили из структуры МВД.

Стоит отметить, что такой вес героина считается крупным. Как правило, те, кого уличили в попытке продажи этого вещества в подобном объеме, отправляются в тюрьму. Однако, здесь речь идет о сотруднике полиции...

Так или иначе, на него сразу возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Если вина бывшего сотрудника будет доказано, он может отправится в тюрьму сроком на 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU