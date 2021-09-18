В Ростовской области мужчину, напавшего с ножом на школьников, прогнал от детей прохожий с камнем

Прохожим пришлось звонить в полицию Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области, в Батайске, местные школьники получили изрядную порцию адреналина сразу же после уроков. Дело в том, что около школы на них, по словам очевидцев, бросался мужчина с ножом.

Свидетели инцидента предположили, что дебошир был пьян или, возможно, находился под действием наркотиков. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию. Визит правоохранителей остудил пыл дебошира. Никто не пострадал.

Правда, от тесака в руке он не стал отказываться и после общения с оперативниками. Так, прохожие сняли на видео, как злоумышленник после инцидента рядом со школой идет по улице, а в руке по-прежнему держит нож.

На кадра видно, как вслед за ним идет еще один мужчина с камнем в руке. По всей видимости, булыжник батайчанин взял на тот случай, если понадобиться самооборона.

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что такой факт был, отметив при этом, что ведется проверка.

Также проверку начали и сотрудники прокуратуры. Об этом сообщается на сайте ведомства

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