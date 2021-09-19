Как жители ЛНР и ДНР с российскими паспортами голосуют на Дону: "Эти выборы значат многое"

Жители ДНР активно отдают свои голоса за кандидатов в депутаты в Госдуму РФ Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Ростовской области, граничащей с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками, как и по всей стране, идет третий день голосования за кандидатов в депутаты в Госдуму. На Дону же могут отдать свои голоса за определенные политические силы и жители республик, получившие российские паспорта.

Для того, чтобы у людей с той стороны границы была возможность спокойно добраться до Ростовской области, для них организовали специальные автобусы и даже поезда!

«ВЫБИРАЕМ СВОЕ БУДУЩЕЕ»

Об этом официально заявил глава Донецкой самопровозглашенной республики Денис Пушилин. Кстати, сам он отдал свой голос еще в пятницу, 17 сентября, проголосовав в режиме онлайн.

- Могу сказать за себя: я рад и горд, что такая возможность у нас, наконец, появилась. Почему это нужно? Все просто. Мы сегодня и в последующие два дня выбираем свое будущее, будущее своих детей и вообще будущее нашей большой Родины – России, – заявил Денис Пушилин.

Для граждан ДНР и ЛНР, желающих отдать свой голос очно, организовали трансфер на избирательные участки в Ростовской области.

- С этой целью запланировано 825 автобусных рейсов и 12 железнодорожных пассажирских поездов, - прокомментировал Денис Пушилин.

Граждане ДНР говорят, что принять участие в выборах их гражданский долг Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

ПОЛНЫЕ АВТОБУСЫ

Кстати, желающих нашлось немало! Отметим, что сразу несколько районов донского края граничат с самопровозглашенными республикам. Так, только в маленьком приграничном Куйбышеском районе было открыто три избирательных участка для тех, кто голосует с паспортами, но без регистрации.

В одном из избирательных участков корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» сказали, что своим правом отдать голос за кандидата в депутаты граждане ДНР и ЛНР пользуются очень активно.

Так, каждый день, начиная с пятницы, в приграничное село приходят по нескольку десятков автобусов из ДНР и ЛНР. И в салонах свободных мест нет. Члены избирательной комиссии лишь только одного участка сказали, что, по предварительным данным, лишь за день из республик к ним приезжают голосовать до четырех тысяч человек.

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» пообщался с жительницей ДНР, 35-летней Еленой Мельник из поселка Пелогеевка Торезского горсовета. Она уже проголосовала на избирательном участке № 1018 в селе Куйбышево.

- Муж мой сделала выбор накануне в режиме онлайн, я ж решила очно. Транспортное сообщение оказалось хорошо продуманным. Я села в автобус в Пелагеевка, в моем родном поселке. Кстати, несколько односельчан приехали со мной. По дороге водитель взял жителей других сел, в итоге на Дон автобус приехал полным. Дорога прошла гладко, без ЧП. Эти выборы лично для меня значат много. Я считаю это событие очень важным. Сюда ехала в хорошем настроении, а уезжаю в отличном, несмотря на дождливую погоду. Я спокойна, так как выполнила свой гражданский долг, - сказала Елена Мельник.

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