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Общество19 сентября 2021 17:20

На жителя Ростовской области, пугавшего детей ножом, завели дело

Дебошир может сесть в тюрьму на семь лет
Анна ШИЛЯЕВА
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К месту происшествия прохожие вызвали полицию

К месту происшествия прохожие вызвали полицию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Батайске Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, который устроил дебош около школы. Среди бела дня мужчина с ножом в руке пугал школьников, возвращавшихся с уроков. Свидетели инцидента предположили, что дебошир хочет напасть на детей.

- Мужчина, будучи в состоянии опьянения, а остановке общественного транспорта, расположенной в близости от школы, выражался грубой нецензурной бранью и демонстрировал гражданам, в том числе несовершеннолетним, кухонный нож, - прокомментировали в донском следкоме.

Мужчина с ножом напал на школьников

В настоящее время злоумышленник задержан. На него завели дело по статье «Хулиганство», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что прохожие сняли на видео, как хулигана с ножом с улицы прогонят мужчина с булыжником в руке.

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