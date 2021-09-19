На жителя Ростовской области, пугавшего детей ножом, завели дело

К месту происшествия прохожие вызвали полицию
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Батайске Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, который устроил дебош около школы. Среди бела дня мужчина с ножом в руке пугал школьников, возвращавшихся с уроков. Свидетели инцидента предположили, что дебошир хочет напасть на детей.
- Мужчина, будучи в состоянии опьянения, а остановке общественного транспорта, расположенной в близости от школы, выражался грубой нецензурной бранью и демонстрировал гражданам, в том числе несовершеннолетним, кухонный нож, - прокомментировали в донском следкоме.
В настоящее время злоумышленник задержан. На него завели дело по статье «Хулиганство», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что прохожие сняли на видео, как хулигана с ножом с улицы прогонят мужчина с булыжником в руке.
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