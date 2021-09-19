«Для меня выборы - это праздник»: донские олимпийцы проголосовали на выборах

Владлена всегда ходит на выборы, когда есть возможность, а ее супруг Федерико голосует в России впервые - только получил гражданство. Фото: ПОПОВА Екатерина

Сегодня прошел третий день голосования выборов в Госдуму в Ростовской области. В течение трех дней россияне приходили на избирательные участки, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Сегодня, 19 сентября, на выборы пришла и олимпийская чемпионка, гандболистка «Ростов-Дона», серебряный призер Олимпиады в Токио Владлена Бобровникова.

ИЗ АЭРОПОРТА - ПРЯМИКОМ НА ВЫБОРЫ

Спортсменка в четыре утра прилетела из Бухареста, где она с гандбольным клубом «Ростов-Дон» одержала очередную победу в Лиге чемпионов. И побыв немного с дочкой и мужем, пришла исполнить свой гражданский долг.

Для Владлены выборы всегда ассоциируются с детскими воспоминаниями. Будучи ребенком будущая чемпионка со всей семьей ходила на голосование. Но только тогда она еще не могла выразить свою гражданскую позицию, зато навсегда запомнила, как ела булочки с маком.

Спортсменка вспоминает, что в ее детстве поход на выборы был настоящим семейным праздником. Фото: ПОПОВА Екатерина

- Если я не на играх или сборах, то всегда хожу на выборы! Для меня выборы - это праздник, но не как Новый год и День рождения, но почти, - говорит Владлена Бобровникова. - Выборы - это всегда был поход всей семьей, булочки с маком, еда в столовой. Голосовать тогда не могла, зато проводила время с родителями. Это запоминающийся момент из прошлого!

На вопрос, чего ждет спортсменка от нынешних выборов, Владлена ответила, что хочет, чтобы ее земля процветала и уровень жизнь только повышался.

- Хочу, чтобы наша жизнь стала лучше. Я уже стала мамой и хочу, чтобы моя доченька гуляла в парках, чтобы наш город процветал, чтобы уровень жизни улучшался.. Хочу только лучшего для своей земли, - надеется именитая спортсменка.

«ГОЛОСОВАТЬ - НАШ ДОЛГ»

Кстати, Владлена пришла голосовать не одна. Не так давно, буквально две недели назад, ее итальянский муж Федерико получил российское гражданство. И как порядочный гражданин он пришел сделать свой выбор.

В четыре утра гандболистка прилетела на Дон, а днем уже - на избирательном участке. Фото: ПОПОВА Екатерина

Кстати, Федерико более девяти лет не мог получить двойное гражданство, так как в Италии сделать это было невозможно. Хочешь получить другое гражданство, откажись от итальянского. И только год назад такая возможность появилась.

- Я уже здесь девять лет. Сейчас я не могу голосовать в Италии, поэтому решил голосовать в России, - воодушевленно рассказывает Федерико. - Буквально две недели назад получил гражданство. И считаю, что голосовать - наш долг! Единственное отличие российских выборов от итальянских в том, что в Италии у нас есть книжка, где отмечают, что ты был на голосовании, а здесь такого нет.

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