Ученик из Ростова-на-Дону неудачно пошутил в ТикТоке после расстрела в Перми

У ростовского подростка после неудачной шутки теперь большие неприятности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону родительские чаты «лихорадит» с самого утра. Там обсуждают видеролик из TikTok, ставший вирусным за несколько часов. Дело в том, 11-летний ученик одной из ростовских школ, расположенной в спальном микрорайоне, после трагедии в Перми снял видео по этому поводу.

Подросток в черной кепке и в платке, закрывающем нижнюю половину лица, рассказывает о том, что хочет устроить расстрел. При этом подросток говорит, что придет в начале в свою родную школу и "учинит бойню". А затем – в другую.

Для того, чтобы опубликовать это видео, ростовчанин завел новый аккаунт в ТикТоке и выбрал себе ник terrorist895.

Школьник выложил видео в ТикТоке.Фото: соцсети

Под роликом сразу стали появляться десятки комментариев от учащихся из разных школ города.

Одни писали, что шутка крайне неудачная, другие же называли, тоже в шутку, другие учебные заведения, куда стоит прийти «террористу».

Источник издания в школе, где учится шутник, прокомментировал ситуацию.

- Мы все тут на ушах с самого утра. Разбираемся. Но уроки идут, - сказал собеседник издания корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону»

Также источник отметил, что мальчик, неудачно пошутивший – из хорошей семьи.

- У него ответственные родители, вот только сын немного избалован. Хотя раньше серьезных проблем с ним не было. Не исключено, что теперь подростка поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, - добавил сотрудник школы.

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