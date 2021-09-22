Шесть часов на подзарядку: Готова ли инфраструктура Ростова к появлению электромобилей

Зарядить электрического коня - задача в Ростове непростая Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области число электромобилей за три года увеличилась примерно в 25 раз. Пару лет назад в регионе было всего несколько автомобилей на электротяге, теперь их больше сотни. Журналист «КП - Ростов-на-Дону» решил выяснить, как в городе развита инфраструктура и какие электромобили предпочитают покупать ростовчане.

НЕ ТАКАЯ УЖ И ФАНТАСТИКА

Во всех крупных городах страны, постепенно начинают набирать популярность электромобили. Ростов-на-Дону – не исключение. И это вполне объяснимо, так как бензин с каждым годом становится только дороже и дешеветь уже вряд ли будет.

При этом экологическая ситуация и новые стандарты вынуждают автопроизводителей снижать выбросы двигателей внутреннего сгорания, что несомненно сказывается и на цене машин, конструктивной сложности и ресурсе.

Поэтому, если с ценой на бензин еще можно смириться, то ценник на новые авто совершенно отбивает всю охоту к покупке собственного транспорта. Тем более, что сейчас даже отечественный автопром продает автомобили за цену, близкую к миллиону рублей. А если прибавить к этому обслуживание, налоги и другие радости, то перспектива покупки электрического транспорта становится не такой уж фантастической.

ПО ЦЕНЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОПРОМА

Портал «Авито Авто» отмечает, что рост продаж электромобилей на вторичном авторынке Ростовской области за второй квартал нынешнего года составил 144%. А, если сравнивать с тем же периодом 2020-го, то он вырос аж на 267%!

Так, самой популярной маркой среди дончан стал электромобиль «Nisan Leaf». Его средняя цена в регионе составляет около 700 тысяч рублей.

- Если брать средний электромобиль, то он проезжает около 80-120 километров на одном заряде, - рассказывает специалист по электромобилям Михаил. – А этого вполне хватает для поездки по городу. Неудобство в другом: всегда нужно держать «руку на пульсе», то есть следить за зарядом батареи. Ведь, если энергия кончится, то катить транспорт придется до ближайшей зарядной станции.

Правда, как выяснилось, до нее любителю электрокаров путь предстоит неблизкий.

Владельцы электромобилей пока платят столько же, сколько и хозяева машин на бензине, дизеле и газе Фото: Василий Вахрин

ШЕСТЬ ПУНКТОВ НА ГОРОД-МИЛЛИОННИК

Журналист «КП - Ростов-на-Дону» решил найти точки заряда электромобилей и протестировать их. Но, к большому удивлению, в Ростове так и не удалось встретить на центральных улицах специальных станций подзарядки. Последние, к слову, распространены в Москве и Питере.

Пришлось заходить в приложение на смартфоне и там уже искать нужные точки на карте. Гаджет «показал», что в донской столице около шести пунктов, где можно зарядить аккумулятор электромобиля. Но для такого крупного города-миллионника это ничтожно мало.

Например, в соседнем Краснодарском крае, как сообщает их министерство ТЭК и ЖКХ, зарядных станций в пять раз больше. Но, если быть объективным, то там и электромобилей больше: их примерно 566 единиц.

ПРЕДЛОЖИЛИ РОЗЕТКУ И УДЛИНИТЕЛЬ

Обойдя практически все адреса, так и не удалось найти парковку с зарядной станцией ни на одной из указанных улиц.

В частности, было указано, что есть пункт, где можно пополнить энергию в районе бывшей табачной фабрики. Я зашел в аккуратно обустроенный двор с большим количеством кафе и ресторанов. Рядом - компактно припаркованные дорогие иномарки. Ну, думаю, эврика! Надеясь, что именно тут я смогу найти зарядный аппарат и рассмотреть его, я начал буквально по метру исследовать двор.

В том же месте располагалось и автомобильная мойка. Один из работников на мой вопрос: «Где подзарядиться?». Невозмутимо предложил только розетку и удлинитель.

Как оказалось, под пунктами заряда аккумуляторов, в Ростове предлагаются обычные розетки, с помощью которых заряжать электромобиль придется около шести часов! Для занятого человека – роскошь, которую может позволить себе не каждый. Да еще за парковку плати.

Некоторые "электрозаправки" предлагают обычную розетку, удлинитель и свободные 6 часов жизни Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТОЛЬКО ЕСЛИ ЧАСТНЫЙ ДОМ

Если обратиться к парковочному пространству, то тут тоже отношения складываются не в пользу электромобилей. Ростов-на-Дону не пошел по пути Калужской или Московской области. А потому за парковку электротранспорта владельцы заплатят столько же, сколько и хозяева обычных легковушек.

Можно попробовать подать заявление в Департамент транспорта, что бы они внесли электроавто в реестр для бесплатной парковки, но эта инициатива не дает гарантии, что предложения одобрят.

Вопреки расхожему мнению, транспортный налог за электромобили тоже полагается и он такой же, как на обычное авто.

Несмотря на то, что в ближайшее время электромобилей будет становиться все больше, пока инфраструктурных изменений в городе не наблюдается. А, если не поощрять владельцев и не создавать для нового транспорта условия, электромобили так и останутся дорогой и непрактичной игрушкой в нашем регионе.

Вот и выходит, что на данном этапе, электромобиль удобнее использовать жителям небольших городов и поселков, у них больше возможности подзарядить батарею в частном доме, чем у жителя донской столицы, который живет в квартире, и не будет тянуть розетку из подъезда во двор.

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