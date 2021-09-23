"Душа с душою говорит": на Дону волонтеры подарили возможность одиноким старикам выбрать картины, затронувшие их сердца

Акция "Душа с душою говорит" прошла в Семикаракорске. Фото: благотворительный фонд "Старость в радость"

Необычная, очень искренняя, трогательная и добрая акция прошла в Ростовской области в Семикаракорском доме престарелых. Волонтеры устроили для старшего поколения особый праздник – праздник для души. Как рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» директор АНО "Старость в радость. Ростов-на-Дону" Марина Шкребец, цель проекта – подарить хорошее настроение пожилым людям.

Эти лодочки нашли своего хозяина. Фото: благотворительный фонд "Старость в радость"

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

- Проект «Душа с душою говорит» родился два года назад. Возникла идея того, как можно подарить яркие эмоции людям, которые в них нуждаются. В рамках проекта волонтеры из разных регионов страны принимают в дар от профессионалов и художников-любителей картины и отвозят в дома престарелых и инвалидов, где развешивают их в комнатах пожилых людей, а также в общих помещениях: холлах, кабинетах, столовой и коридорах, - объяснила Марина Шкребец.

В нашем же регионе такой проект проходит впервые. Активисты выбрали для акции с трогательным названием «Душа с душою говорит» дом для престарелых в Семикаракорске. В нем сейчас живут 60 пенсионеров.

Волонтеры говорят, что с помощью картин удается дарить то, что не купишь за деньги: чувства и эмоции, а еще устанавливается незримый диалог души художника с душою неискушенного зрителя.

- Таким образом, у проживающего в интернате пожилого человека, появляются позитивные эмоции, уходит одиночество. Для кого-то картина – это единственное светлое, радостное, наполненное энергией место в их комнате. Каждая работа – это источник жизни, внимания, заботы, которые очень нужны пожилым людям, - уверены представители благотворительного фонда.

Алые маки украсят комнату одинокой пенсионерки. Благотворительный фонд "Старость в радость"

РАДОСТЬ В СЕРДЦЕ

Как показал их визит в Семикаракорск, активисты не ошиблись в своей оценке акции.

Пожилые люди с радостью встретили гостей. В начале в коридоре интерната устроили настоящую выставку. Вдоль стен расставили работы художников, которые откликнулись на призыв активистов. Кстати, со своим творчеством мастера расстались на безвозмездной основе. Никто из них не взял с волонтеров ни копейки.

В дом для престарелых волонтеры приехали в машине, до верху забитой яркими полотнами.

- Всего было 80 картин. Это – дар художников из Ростова. Азова, Койсуга,- продолжает Марина Шкребец.

Пожилые люди радовались, что у них появилась возможность выбрать. Благотворительный фонд "Старость в радость"

Чего только не было изображено на холстах, - и натюрморты с цветами, и пейзажи, причем, как донские, так и морские, и животные, и птицы и даже Эйфелева башня.

По словам волонтера, в конце выставки каждый пожилой человек выбрал себе картину по сердцу.

- Наибольшей популярностью пользовались морские пейзажи. Оно и понятно, большинство из тех, кто живет в доме-интернате, никогда не видели моря, - пояснила директор ростовского фонда.

На втором месте по популярности оказались обычные пейзажи, на третьем – изображения животных, на четвертом – натюрморты с цветами. А вот архитектура на полотнах или модные рисунки, такие, как велосипеды с корзинами цветов, оказались не слишком востребованными.

- Пенсионерам, наверное, хочется видеть в своих комнатах рисунки, которые вызывают у них приятные воспоминания. А вот современная живопись у них, почему-то, не пошла, - пояснила Марина Шкребец.

Волонтер добавила, что те работы, которые не попали в комнаты к пожилым людям, теперь красуются в общей столовой.

Кстати, помимо картин старикам подарили и сладкие презенты, а еще для них провели мастер-класс по восточной живописи.

- Было очень здорово. И даже те, кто никогда раньше не держал в руке кисть, получил истинное удовольствие, - рассказала волонтер.

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