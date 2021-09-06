Гетто-районы, местные Мальдивы и борьба за инстакадры: что ждет туриста в Турции за пределами отеля

И осенью ростовчан манит берег турецкий. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Лето подошло к концу, но сезон отпусков продолжается, ведь на дворе бархатный сезон. Момент, когда море достаточно напиталось теплыми лучами солнца, а ценник на путешествия и ажиотаж среди туристов заметно снизился. Самое время собрать чемоданы и отправиться на родину пахлавы, айрана и восточных сериалов - в омытую двумя морями Турцию.

Для многих отдых в стране «All inclusive» заканчивается на территории отеля, но за его пределами туриста ждет немало увлекательных эмоций: местные Мальдивы, гетто-районы, улочки старого города, пропахшие коврами и теплым кирпичом и, конечно же, много вкусной еды.

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» отправились в Анатолию, чтобы показать, какой бывает нетипичная турецкая сказка вне гостиничного номера. Заодно разработали пошаговый план для ситуаций, когда бюррократия отнимает кучу времени и нервов. Гайд по документам, перелету и лайфхакам по экономии читайте в первой части нашей истории. А теперь — сами приключения: погоня за инстафоточками и побег от старожил криминального района.

НЕТУРИСТИЧЕСКАЯ ТУРЦИЯ

Купив карты, наконец, поехали смотреть на турецкую сказку в старую Анталию, а она - как картинка из кино. Невысокие белые домики со старинной черепицей багрового цвета, нескончаемая лента веревок со свежим бельем скачет с балкона на балкон, деревянные окна, от которых вот-вот отвалится краска. Есть в этом какой-то шарм. Здесь все как в лабиринте: за каждым поворотом туриста ждут все более причудливые домики и пышные бутоны местных цветов. Их аромат смешивается с нотками свежего кофе из соседней кафешки.

В пестроте рынков глаза разбегаются. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Пройдя чуть дальше, попадаешь в туристическую зону города. Здесь узкие улицы усеяны сувенирными лавками с очень наглыми продавцами: каждый из них готов бежать за тобой вслед, чтобы доказать, что его пахлава - лучшая в городе. Ларьки со всякой мелочью сменяются целыми кварталами ковров - от маленьких с восточными мотивами до пятиметровых с помпезными вензелями. В паре метров от тебя местный дедуля вручную расписывает деревянные фигурки: по запаху стружки понятно, что все здесь сделано своими руками.

Заблудившись в лабиринтах, мы медленно, но верно спускались в порт. Дорога обратно очень пугала мою маму: казалось, что она готова выложить несколько сотен лир только бы не идти обратно в гору. На счастье мамина и не только лень была отличным двигателем туристического прогресса, потому что вдалеке она разглядела лифт прямо в скале.

- Смотри, Саш. Это лифт, пойдем туда, вдруг он работает!

На наше счастье, он не только работал, к тому же бесплатно, но и приезжал прямо к конечной остановке автобуса. Пройдя через сувенирный коридор, увидели большую очередь на лифт. Но отстоять в ней было куда энергоэффективней, чем идти в гору пешком. Ожидание того стоило: прозрачные стенки лифта открывали вид на город, с каждой секундой обзор становился все выше и лучше. Горы изящными линиями создавали бухточки для приходящих кораблей, все это подсвечивалось сотнями огней и выглядело действительно впечатляюще.

За красивыми морскими пейзажами пришлось выходить в открытое море. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

ТУРЕЦКИЕ «МАЛЬДИВЫ» ПО ПРИЯТНОЙ ЦЕНЕ

На наше счастье, в порту встретили русскоговорящего гида по путевкам. Девушка Алина порекомендовала «Турецкие Мальдивы» по приятной цене. Заявка явно интересная, но стали сомневаться стоит ли она того. Затем мадам сделала ход конем, объявив, что цена будет ниже среднего. В этот момент мы сдались.

Вообще в городе много точек с путевками, но, как правило, их продают турки, которые не только с трудом объясняют, что входит в пакет, но и нагло задирают ценник, услышав русскую речь. Сначала тебя спрашивают про город и только потом выдают прайс.

Отдав свои кровно заработанные 30 «американских» за человека, получили талон, в котором указывался номер трансфера и время прибытия в наш отель.

На следующий день, в 7 утра, беленький минивен уже ждал возле ворот гостиницы. Впереди предстояли два часа дороги по турецким пейзажам. По пути была только одна остановка возле столовой на открытом воздухе. Чтобы купить снеки или орешки, нужно было отстоять километровую очередь из таких же голодных туристов.

На кассе дядя в зеленой шапочке ворочал финансами - забирал доллары выдавал лиры. Вид у него был как у малинового братка из 90-х - в одной руке толстая пачка денег, в другой - четки для спокойствия души.

МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Мы терпеливо отстояли в очереди, забрали свои орешки и снова направились в минивен — ехать оставалось еще час. Извилистые линии серпантина направляли нашу тарантайку по нужному маршруту. Пыталась рассмотреть пейзажи сквозь грязное окно нашего трансфера: острые горы стачивало ультрамариновое море, затем на горизонте показался кемпинг. Ну, все: кажется, приехали.

Гид вышел из соседнего автобуса и построил нас в ряд по парам, прямо как в лагере - «на первый, второй рассчитааааайсь!» Стройным рядком, не отбиваясь от «мамы-утки», мы вышли к причалу — пора была загружаться на борт. Алина обещала три красивейшие локации и перерыв на обед. Что же, отдам ей должное - не обманула.

Наш корабль оставлял в море цвета сапфира хвост из белоснежной пены. Я густо намазала лицо кремом, уселась на самый верх палубы, перекинула ноги за борт, закрыла глаза и просто наслаждалась этим моментом. Никуда не надо спешить: соленные брызги впитываются в кожу, ветер бережно завивает кудри в природную укладку, пока жадное солнце кусает бледные пятки.

Чего не сделаешь ради красивого инстафото. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

«ПОДВИНЬСЯ: ЖЕНЩИНУ ВИДНО!»

Мы подплыли к первой локации. На фотографиях место выглядело диким и девственным, а по факту - муравейник из лодок и куча людей в воде. Ну вот: сделала Саша фоточки, называется... Но я не отчаивалась: «Инстаграм» ждал свою героиню, и я просто не могла подвести подписчиков, поэтому, заручившись помощью мамы, полезла на скалы искать красивую безлюдную точку. Да, наивная.

Пока она настраивала фоторужье, я старалась подняться повыше и не убиться. Ну вот, вроде все: живот втянула, удачный ракурс нашла - можно начинать.

- Мама, смотри, так нормально?

- Саша, подвинься влево - женщину видно.

- А куда? Влево, а ой, теперь вправо. Подожди, теперь живот мужчины видно.

Пока я пыталась стать героиней кадра, мои конкуренты по «Инстаграму» тоже времени не теряли. Валерия из Москвы командовала мужу выбрать ракурс, где лучи солнце красиво преломляются в кадре. А Генка из Пятигорска уже держал Ниночку на руках: «Митя, давай быстрей фоткай, а руки уже затекли!»

Мда, вот так моя мечта сделать красивые фотографии громко разбилась, как старый бабулин фарфор.

По вечерам берег загорается тысячами огней. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

ТУРЕЦКОЕ ГЕТТО

Если эта часть путешествия была хоть и многолюдной, но безопасной, то после следующей главы нашего путешествия количество седых волос на голове значительно увеличилось, ведь мы попали в самые настоящие трущобы.

А начиналось все прекрасно. Субботний шопинг-день: курсируем из магазина в магазин, с каждым разом увеличивая перевес багажа. Пакеты полные, кошельки пустые - шопинг удался. Выходим из ТЦ, и направляемся в сторону остановки, как тут мама говорит:

- Смотри, какая улочка интересная! Давай пройдем тут!

- А ты точно уверена, что мы выйдем? - я насторожилась, но недостаточно. - Ну даже если и нет, это же приключение!

Улица была какая-то мрачная, а узкий коридор из старых обшарпанных зданий все не заканчивался. Ну где же там выход?

- Может свернем обратно? - предлагаю маме.

- Да ну! Смотри, тут почти никого нет - скоро дойдем!

Меня пугал не только вид домов, но и запах. Повсюду воняло плесенью и затхлым подвалом, по сторонам лежал мусор, а в небе в этот момент, кажется, пролетела ворона. Но, настраивая себя на лучшее, продолжаем идти. Как тут слышим крики на турецком. Подойдя к очагу скандала, поняли, что это две пожилые дамы выяснили, кто здесь главный. Опустив глаза вниз, чтобы не попасть под горючую руку, ускорили шаг.

Не думали потеряться, но нечаянно набрели на криминальный райончик. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

«ЧТО ВЫ ТУТ ЗАБЫЛИ, ДАМОЧКИ?»

Следующий поворот таил еще больше сюрпризов. Выходим на центральную улицу, а там пятилетняя девочка вместо мячика пинает пустую банка из-под айрана. Рядом возле разрушенного дома припаркован старый форд со спущенными колесами. Мда, чем дальше в лес, тем хуже дебри.

Увидела главную улицу: ура, вышли! Но не тут-то было. Проходим дальше, а по левой стороне сидит компания очень грозных дам - они смотрят на нас с ненавистью и подозрением. Что две блондинки с пакетами забыли в этом месте? Почесывая нос, главная бандурша недовольно фыркнула мне вслед. Стало по-настоящему страшно, ведь чуть дальше сидела компания куда более грозных мужчин. Мы ускорили шаг и, наконец, вышли. Ситуацию осложняло еще и то, что райончик находился напротив кладбища. Найти дорогу обратно было сложно.

Уже добравшись домой, мы решили найти место, куда случайно попали. Оказалось, что точка, где мы были, входит в список трех самых опасных районов Турции: сюда не то, что туристы - местные не ходят. На этих улицах промышляют наркоторговлей, проституцией и воровством. В статье говорилось, что днем район еще более-менее безопасный, а вот ночью могут ограбить или напасть с ножом. Да уж, это турецкое приключение я никогда не забуду...

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