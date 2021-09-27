Ростовский зоолог объяснил, почему гибнут дельфины в Таганрогском заливе

Азовки могли погибнуть по многим причинам. Фото: vk.com/taginfo.

В Таганроге на берег центрального пляжа снова выбросило мертвую азовку. Это далеко не первый случай, когда дельфины гибнут в Таганрогском заливе. О возможных причинах этого явления рассказал журналистам "КП - Ростов-на-Дону" доцент кафедры зоологии ЮФУ Сергей Дудкин.

Ученый говорит, что азовки часто погибают от старости — в среднем, они живут около 20 лет. Кроме того, дельфин, как и любое другое живое существо, может страдать от болезней, например, вирусных или венерических.

У дельфина прочная шкура, поэтому следов от ее повреждения могло не остаться. Фото: vk.com/taginfo.

Нередко азовки становятся жертвами недобросовестных рыбаков. И даже отсутствие видимых повреждений — еще не показатель того, что дельфин погиб своей естественной смертью.

— У азовки достаточно прочная шкура, поэтому следов от возможного повреждения могло не остаться. Каждый случай гибели азовок должен очень внимательно рассматриваться. Как и все дельфины, азовка занесена в Красную книгу, а за ее предумышленное убийство предусмотрена уголовная ответственность. Рыбака, выловившего азовку, могут судить по статье 256 («Незаконная добыча водных биологических ресурсов» — прим.ред.), — комментирует Сергей Дудкин.

При этом в Таганрогском заливе для азовок созданы идеальные условия: здесь подходящая температура и много мелкой рыбы — кормовой базы. Но когда вода в заливе станет холоднее, они уплывут в Черное море на зимовку. Обычно они мигрируют во второй половине октября — начале ноября.

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