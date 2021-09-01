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Общество1 сентября 2021 19:27

Шемаю хотят исключить из Красной книги. Ученый объяснил, почему нельзя этого делать

Зоолог ЮФУ рассказал, при каком условии можно возобновить вылов рыбы
Светлана ЛИСИЦЫНАСветлана ЛИСИЦЫНА
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Пока вылов шемаи остается под запретом.

Пока вылов шемаи остается под запретом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области восстановилась популяция когда-то вымирающей шемаи. Власти могут исключить вид из Красной книги, но только после дополнительных исследований. Доцент кафедры зоологии ЮФУ Сергей Дудкин, почему пропала шемая, когда вернулась и почему ловить ее пока все равно нельзя.

КУДА ПРОПАЛА?

Раньше шемая в большом количестве обитала в Азовском и Черном морях, реках Дон и Кубань. В 50-60-х годах ее количество начало сокращаться из-за строительства гидроузлов. В Ростовской области в то время появилось Цимлянское водохранилище, в Краснодарском крае — Федоровское и Краснодарское.

— Вот тогда мы поставили на этой рыбе крест. Шемая нагуливалась в море, но из-за возникшего препятствия не могла попасть в Кубань и Дон. Ее нерест в этих реках был невозможен. Долгое время она нерестилась, в основном, в предкавказских реках, — говорит Сергей Дудкин.

Сыграла роль и масштабная распашка земель в эти годы. Так, территорию обрабатывали прямо до уреза воды — линии пересечения водоема и суши. Шемая любит чистые реки с галечным дном — икринки прикрепляются к камешкам и развиваются. Из-за распашки условий для шемаи не стало, участки дна заилились.

КАК ВОССТАНАВЛИВАЛИ ПОПУЛЯЦИЮ?

Сейчас шемаи довольно много — как проходной, так и жилой. Проходные нагуливаются в реках, нерестятся в море, а после этого вместе с мальками возвращаются обратно. Жилые постоянно обитают в пресных водоемах — реках, озерах и водохранилищах.

— В свое время были предприняты меры по искусственному воспроизводству. Сначала выпустили небольшое количество — около 50 тысяч, потом число мальков увеличили до миллиона, а еще позже — до трех миллионов. Благодаря выпускам и увеличилась численность.

В КРАСНОЙ КНИГЕ ЕЩЕ ДВА ГОДА

Ученый говорит, что прямо сейчас исключить шемаю из Красной книги нельзя. В последние годы численность рыбы поддерживалась искусственным путем. Теперь нужно определить, сможет ли вид воспроизводится сам, без выпуска мальков.

— Минприроды будет принимать решение об исключении шемаи из Красной книги после исследования. Нужно определить, в каких участках рыба нерестится, насколько активно. Эта работа будет проходить в ближайшие два года. Так что до 2023 года о разрешении вылова не может быть и речи, — объясняет зоолог.

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