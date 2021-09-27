В аквапарке в Ростовской области, где отравились шестеро школьников, уровень хлора в воде значительно превышал норму

ЧП в бассейне произошло во время празднования дня рождения Фото: Иван МАКЕЕВ

Следователи следкома, а также специалисты Роспотребнадзора разбираются в деталях ЧП, которое произошло в одном из аквапарков в Таганроге. Там в воскресенье, 26 сентября, шестеро школьников почувствовали себя плохо - у детей начали слезиться глаза, кружиться голова, появилась тошнота. Всех сразу отправили в больницу. Оказалось, что подростки отравились хлоркой. После осмотра и первой медицинской помощи четверых ребят отпустили домой на амбулаторное лечение, а двоих оставили в педиатрическом отделении.

При этом источник издания в правоохранительных органах региона сообщил, что детвора отмечала в бассейновом комплексе день рождения своего одноклассника.

В донском следкоме добавили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование на личный контроль взял председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Тем временем, Роспотребнадзор озвучил результаты исследования воды в злополучном бассейне.

- В ходе расследования в двух из трех проб воздуха в зоне дыхания над зеркалом воды лабораторно установлено превышение паров хлора в 1,6 раза, - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Также отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели, они находятся в работе.

В Роспотребнадзоре пояснили, что готовят необходимые документы для закрытия аквапарка.

Отметим, что он был весьма популярным местом отдыха у жителей Таганрога. Так. Здесь обучали плаванию детей, так же можно было снять посуточно номера. А еще заведение позиционировало себя и как банный комплекс.

В аквапарке отказались комментировать ситуацию, сказав только, что они закрыты и когда возобновится работа - не ясно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Шестеро детей отравились парами хлора в бассейне Таганрога

По факту произошедшего ведется доследственная проверка (подробнее)