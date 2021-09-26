Шестеро детей отравились парами хлора в бассейне Таганрога

В Ростовской области шестеро детей в бассейне отравились парами хлора Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Таганрогские следователи начали проверку по факту массового отравления детей в плавательном бассейне. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

В следственный отдел Таганрога поступило сообщение об отравлении несовершеннолетних в одном из городских культурно-оздоровительных комплексов. Инцидент произошел 26 сентября. По предварительным данным, детям после посещения бассейна резко стало плохо, их незамедлительно доставили в местную больницу, где у них выявили признаки отравления парами хлора.

- По данному факту в следственном отделе организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - говорится в тексте сообщения.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев и родственников пострадавших. Уже взяты пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели.

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Сейчас состояние пострадавших удовлетворительное.