Погода на месяц октябрь в Ростовской области: сначала резкое потепление, потом заморозки

Погода в октябре будет непостоянной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода на месяц октябрь в Ростовской области — публикуем прогноз донского гидрометцентра. Чего ожидать жителям, рассказала заместитель руководителя ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.

Конец сентября в области будет прохладно, но почти без осадков. Дождь пройдет только ночью 29 сентября. По ночам и утром прогнозируется туман. Скорость ветра составит 5 — 10 метров в секунду, в отдельных районах порывы могут усилиться до 12 — 14 метров в секунду.

В ночь с 27 на 28 сентября температура упадет до +5 — 10 градусов, местами — до +2. Днем, 28 сентября, потеплеет до +10 — 15 градусов. 29 и 30 сентября в ночные часы ожидается +3 — 9 градусов, в дневные — до +9 — 14.

Однако тепло еще вернется в Ростовскую область. Температурный режим октябре превысит норму, количество осадков будет близким к норме.

В первой декаде месяца прогнозируется потепление до +21 градуса, по югу — до +26. По ночам термометр будет показывать +6 — 10 градусов. В середине декады пройдут дожди.

Осадки возможны и в отдельные дни второй и третьей декады. Погода будет непостоянной, периоды потепления будут сменяться периодами похолодания и наоборот. Так, с 12 по 20 и с 26 по 30 октября по ночное время ожидается +1 — 6 градусов, а в отдельные ночи возможны заморозки до -2 — 4 градусов. В дневное время в эти периоды будет холодно до +3 — 10 градусов. При этом в остальное время температура днем будет составлять +11 — 18 градусов, ночью — +4 — 10 градусов.

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