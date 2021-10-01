Выходные с веником в руках: в Ростове-на-Дону школьные субботники разделили детей и родителей на два лагеря

Для учеников настала пора субботников Фото: Игорь БУЛАТОВ

Вот и позади первый месяц нового учебного года. Школьники уже влились в процесс, а родители вновь свыклись с домашними заданиями, родительскими чатами и прочими вещам. Теперь, когда период адаптации прошел, настала пора традиционных школьных субботников.

УБОРКА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНОЙ

Как рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» мама ученицы пятого класса одной из городских школ, уборка школьного двора всем классом привела к тому, что в коллективе переругались между собой половина родителей.

- В пятницу днем учительница написала в чат, что в субботу, в девять утра, ждет всех детей около входа в школу. Попросила взять с собой веники, обозначив, что будет субботник. Также предложила присоединиться к нему и родителям. Для понимания всей картины, подчеркну, что это – наш новый классный руководитель. Если учительница, которая «вела» наших детей с первого по четвертый класс, знала всех, всегда входила в положение и не таила зла, если наши ребята как-то некорректно себя вдруг вели, то тут – новый педагог, - рассказывает Елена Меркулова.

Ростовчанка говорит, что она, как и большинство родителей в их классе, уверена, что просто необходимо было в начале года произвести на классную хорошее впечатление.

- Но не тут-то было. На просьбу прийти на субботник сразу около десяти мам и папа написали, что не могут. Причины называли глупые – несем кошку к ветеринару, уезжаем помогать бабушке и так далее. Было ясно всем, что родителям и детям просто лень вставать в субботу пораньше, чтобы подмести школьный двор, - продолжает Елена.

К слову, учительница отнеслась к тому, что многие не смогли или не захотели участвовать в субботнике, с пониманием.

А вот родители устроили в чате настоящую войну!

- Что тут началось у нас… Взаимные претензии и обвинения в неуважении. Те, кто никогда не пропускает внеклассных мероприятий, вспомнили обо всех субботниках и Днях древонасаждения, в которых они, в отличие от других, участвовали все четыре года начальной школы, - признается женщина.

Вторая сторона, не относящаяся к любителям такого времяпрепровождения, начала писать о плотном рабочем графике, о том, что среди рабочей недели нет свободного времени вообще и поэтому тратить заветные выходные на общее школьное дело совсем не к месту.

- В общем, все разругались между собой, при этом каждый остался при своем мнении, - говорит ростовчанка.

ЧТО ДУМАЮТ О СУББОТНИКАХ УЧИТЕЛЯ

«КП - Ростов-на-Дону» узнала, как относятся к субботникам специалисты. Так, по мнению учительницы одной из ростовских школ, пожелавшей остаться анонимной, она с пониманием относится к тому, что не все дети и родители приходят мыть парты, убирать двор и так далее.

- Признаться, мне самой не всегда хочется участвовать в субботниках. Ведь у меня – тоже семья, много своих дел. Поэтому я с пониманием отношусь, когда ученики и родители не приходят на уборку, это ведь дело добровольное. И, конечно, очень благодарна тем, кто все же откликается на просьбы. А еще я никогда бы не стала каким-либо образом мстить тому ученику, который не желает со всеми тратить выходной день на школьные дела, - прокомментировала «КП - Ростов-на-Дону» учитель.

А вот психолог Карине Арустамян однозначно считает, что школьный субботники – дело полезное и нужное, в первую очередь, самим ученикам.

- Даже опираясь на воспоминания из моего детства, могу сказать, что субботники объединяют и дают возможность показать детям, насколько важно ухаживать за природой, если речь идет о работе на свежем воздухе. Ведь во всем должен быть взаимообмен, так называемое правило «брать-давать». Мы же берем у природы очень много, а ухаживаем за ней крайне мало. И такие субботники, на самом деле, полезны. И когда родитель говорит, что он не хочет идти на субботник, то ребенку нужно дать возможность выбора и не держать его дома, если он желает присоединиться к классу, - сказала психолог.

С юридической точки зрения ситуацию, когда в выходной день в учебном заведении проводят субботник с участием детей и родителей, прокомментировал и адвокат Ваган Бегларян.

- В частных школах все зависит от устава школы, от условий оказания образовательных услуг. В государственных школах заставить идти на субботник не могут, могут только просить, - прокомментировал специалист.

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