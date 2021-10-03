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Общество3 октября 2021 9:00

«Монтажная пена все спрячет, а стены нужно проверять»: рабочий из Ростовской области раскрыл секрет, как строит высотку

Он рассказал, на что владельцам нужно обращать внимание при получении квартиры
Артур СЕЛИМОВ
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Иногда строители пользуются девизом мультяшного Вовки из Тридевятого царства: "И так сойдет!"

Иногда строители пользуются девизом мультяшного Вовки из Тридевятого царства: "И так сойдет!"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новостройки сейчас растут как грибы после дождя: каждый год города сдают миллионы квадратных метров жилья. Компании возводят огромные небоскребы за пару лет. Моргнуть не успеешь - целые кварталы появились в Ростове. Тысячи рабочих трудятся на таких объектах от котлована до самой сдачи квартир. Журналист «КП - Ростов-на-Дону» решил выяснить у строителя-укладчика, насколько качественно выполняется работа на объекте и на что в первую очередь нужно обратить внимание при получении жилья в новостройке.

ПЕРЕДЕЛЫВАЛИ СТЕНЫ НА ВОСЬМИ ЭТАЖАХ

- На стройку попал пять лет назад. Переехал из другого города, сидел без работы, вот решил податься в строители. Меня взяли на должность каменщика, хотя я в жизни не держал в руках кирпич. Тогда обнадежили, что стены кладут из пеноблока, а это гораздо проще, чем из тяжелых кирпичей. Первое время за моей работой следил бригадир, через пару дней уже сам делал кладку. Пеноблок - очень коварная штука: стена со стороны кажется ровной, а как начинаешь мерить - там жесткое отклонение в начале и в конце стены.

У даже нас на объекте был случай, строители уложили стены не ровно с третьего по одиннадцатый этаж. Когда прораб заметил, было уже поздно. Приехала проверка, и заставили все переделать. Тогда все, кто работал неофициально, ушли, а нам пришлось это разгребать бесплатно. Это, скорее, исключение: обычно небольшие погрешности прощают застройщикам.

"Человейники" растут в Ростове как грибы после дождя

"Человейники" растут в Ростове как грибы после дождя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ВСЕ ПУСТОТЫ ЗАДЕЛЫВАЕМ ПЕНОЙ»

- Многие считают, что некачественная отделка в квартирах — это результат работы неквалифицированных рабочих, которых «набирают с улицы». На деле большинство проблем - из-за непродуманного плана или погрешностей в проектировании. За деятельностью рабочих должен тщательно следить прораб, особенно если это касается дверных проемов, подоконников и порогов. Если этого не делать, укладчики сделают все на свое усмотрение, а это не всегда ровно и красиво. После такого монтажа приходится заделывать пустоты монтажной пеной - быстро и просто, но вот только у владельцев квартиры такой подоконник через пару лет просядет, и его придется чинить.

«НЕ ПРИВЕЗЛИ УТЕПЛИТЕЛЬ - СДЕЛАЛИ БЕЗ НЕГО»

- Вопреки расхожему мнению, сейчас уже не экономят строительные материалы, как это было раньше: всего в достатке, и нет смысла где-то мелочиться. Но бывает так, что необходимое сырье не привезли, и в этом случае приходится ждать пару дней поставки. Естественно, простой не оплачивается, а многие строители не хотят тратить время и деньги, поэтому могут какую-то часть объекта сделать из того, что есть. Конечно, если нет обшивки или пеноблоков, строить никто не будет, но вот если нет утеплителя, то его могут и не положить в стену — не видно же. Но это из разряда редких случаев, хотя на моей памяти встречались.

Строитель рассказал, что при покупки квартиры в новостройке нужно сразу заменить розетки

Строитель рассказал, что при покупки квартиры в новостройке нужно сразу заменить розетки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

РОЗЕТКИ, ТРУБЫ - ВСЕ ДЕКОРАЦИИ

- Когда у меня спрашивают, что в первую очередь нужно поменять в новой квартире, я сразу отвечаю- розетки и трубы.

Застройщик их покупает самые дешевые. Розетки пластмассовые внутри: нас даже предупреждали, туда инструмент мощный не включать, а то оплавятся. Тубы тоже из хрупкого пластика - роняли на них плоскогубцы зимой, и они трескались, потому что стенки тонкие.

Еще советую проверять места крепления входных и балконных дверей. Иногда их закручивают шурупами буквально на пару миллиметров, еще бывает, что анкеров длинных не осталось, и тогда используют короткие, а остальное заделывают монтажной пеной. Поэтому лучше для подстраховки пару шурупов в стену собственнику квартиры вкрутить самому.

«ЗОЛОТЫЕ» КОСЯКИ

- В любом помещении можно встретить изъян, поэтому волноваться по этому поводу не стоит — это, скорее, издержки работы. Рабочим платят не много, а на каждого работягу поставить бригадира - тоже дорого, к тому же застройщики постоянно гонятся за уменьшением срока строительства, и все эти факторы сказываются на качестве объекта.

Качество отделки квартир зачастую даже не зависит от того, насколько элитным считается дом. Я знаю новостройку в городе, где квартиры стоят 100-120 тысяч за квадратный метр: между тем в ней совершенно нарушено естественное освещение, потому что окна балкона не совпадают с межбалконными оконными рамами.

Людям кажется, что чем дороже квадратный метр, тем усерднее следят за нормами, но это не так. Я успел поработать на стройках в разных городах. Хуже всего, конечно, отделка в Москве: там на строительстве экономят по полной. В квартирах - свободная планировка, двери практически из фольги и дешевые стеклопакеты.

Даже элитный класс дома не гарантирует, что в квартире все будет "от и до"

Даже элитный класс дома не гарантирует, что в квартире все будет "от и до"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВСЕ МОЖНО ИСПРАВИТЬ

Еще заметил, что малоэтажные дома лучше скомпонованы и спроектированы чем «человейники». Конкуренция растет, поэтому застройщики начинают уже сами заливать стяжку и штукатурить стену. В этом случае, можно не сомневаться: все будет ровно, так как стены шпатлюют машинкой, и отклонений по уровню не будет. Кстати, я часто присутствовал при сдаче квартир, когда прораб ставил маленький уровень на стену и показывал владельцам насколько ровная поверхность и качество укладки.

Вся загвоздка в том, что реальное отклонение стены может показать только двухметровый уровень, а маленький инструмент это только для вида. Бывает владельцы сами приходят с такой линейкой и вымеряют каждый сантиметр, но косые участки так и не находят. Даже если владелец найдет изъян, как правило никто не заставляет застройщика его переделывать: многие берут квартиры в ипотеку, и им не выгодно терять месяцы на разбирательства, а проще все сделать самим.

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