«Каждый — уже герой»: На конкурсе «Учитель года России» в Ростове выбрали пять финалистов

Малых хрустальных пеликанов получили пять призеров конкурса Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростове-на-Дону завершился заключительный этап конкурса «Учитель года России». 85 педагогов приехали в донскую столицу, чтобы побороться за звание лучшего учителя 2021 года. После всех испытаний была определена пятерка сильнейших учителей. Строгий отбор жюри прошли 15 лауреатов, которые попали в полуфинал конкурса. Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» побывал на торжественной церемонией с участием министра образования страны и ректора МГУ.

ЗАДАЮТ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

А в воскресенье, 3 октября, лучших из лучших педагогов страны награждали в стенах Ростовского музыкального театра. Все предыдущие дни состязания учителя демонстрировали свои умения: проводили мастер-классы, открытые уроки и классные часы, чтобы доказать жюри свой профессионализм.

В торжественной церемонии заключительного этапа конкурса «Учитель года России» приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов и ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий

- Я в жюри конкурса уже 32 года. Мне пришлось увидеть, какую ответственность несли учителя за сохранение нашего государства в сложные времена. Педагоги задавали импульс развития нашей страны, – рассказал Виктор Антонович. - Мы очень волновались, когда выбирали победителя.

Учитывая высокий уровень профессионализма конкурсантов, жюри пришлось сделать нелегкий выбор.

Участников конкурса приветствовали министр образования России Сергей Кравцов, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий и губернатор Ростовской области Василий Голубев Фото: Артур СЕЛИМОВ

ЗНАЧИМОСТЬ НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ

В финале конкурса поддержал учителей министр просвещения Российской федерации Сергей Кравцов. Он высоко оценил уровень проведения конкурса и напомнил учителям о значимости их профессии, которую невозможно переоценить.

- Каждый из вас, учителей, - уже герой. Когда была пандемия, учителя сделали все чтобы не прерывать учебный процесс, - поблагодарил Сергей Сергеевич. - Система школьного образования охватывает важнейший этап в развитии человека. И от того, какое воспитание получит школьник, зависит будущее нашей страны.

Министр просвещения также напомнил, что учителя находятся на службе, и их профессиональную деятельность не нужно называть образовательными услугами. Подобные конкурсы как раз и направлены на повышение престижа профессии.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

После оглашения всех результатов на сцену пригласили пятерых финалистов конкурса. Призерами стали: учитель физики из Москвы Артем Барат, учитель английского языка из Казани Мария Голованова, учитель физики Екатерина Костылева, которая представляет Тюмень, учитель истории из Хабаровска Дмитрий Морозов и учитель русского языка и литературы Анастасия Шрамко из Ставрополя.

Лучшего педагога страны выберут 5 октября, в Международный день учителя, и наградят в Кремле.

Кто из пяти призеров окажется учителем года - 2021, станет известно 5 октября в Кремле Фото: Артур СЕЛИМОВ

Все участники поделились, что для них участие в подобном конкурсе — это бесценный опыт, а еще интересное общение и непременный азарт от участия.

- Я очень рад своей победе, но для меня участие в конкурсе это не просто уровень оценки моей профессиональной деятельности — это личностный рост. И я рад представлять Хабаровский край, который в этом году единственный из дальневосточного региона, - рассказал учитель истории и обществознания из Хабаровска Дмитрий Морозов. - Эта награда — высокая ответственность. Самым сложным для меня было провести классный час на конкурсе: на подготовку к заданию было мало времени, так что пришлось импровизировать.

Дмитрий заметил, что общение с детьми - самое сложное и в то же время самое интересное в работе учителя. Он считает, что школьникам нужно давать больше возможностей и вариативности, ситуаций чтобы они могли почувствовать свою личную ответственность.

- Вчера на мастер-классе я сказал, что каждое путешествие имеет смысл, и смысл моего путешествия — познать гостеприимство донской земли, - поделился впечатлениями учитель физики из Москвы Артем Барат. - Большое спасибо тем одиннадцатиклассникам, с кем довелось работать.

- Это большая гордость и волнение. Думаю, должно пройти еще время, чтобы ощутить себя одним из лучших учителей страны, - делится учитель английского языка из Казани Мария Голованова. - Это великая миссия, и этот пеликан (награда в конкурсе — статуэтка хрустального пеликана, - прим. Ред) принадлежит всем учителям, которые каждый день учат детей, - считает учитель английского языка из Казани Мария Голованова. - Испытания были не очень сложные, потому что на конкурсах мы делали те же манипуляции, что и в обычной жизни. Самое сложное задание - мастер-класс, потому что там - публичный формат выступления. Ученики все были молодцы: с ними я даже не заметила, что в другом городе. Мне было эмоционально легко выступать, потому что чувствовала себя как дома.

Гостеприимство донского региона оценили многие участники конкурса. Они заметили, что теплый прием помог сконцентрироваться на главном и не волноваться на ответственных этапах.

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