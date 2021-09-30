Педагог из Ростова-на-Дону прошла в полуфинал конкурса «Учитель года России - 2021» и стала лауреатом

Ростовчанка Элен Кочарян стала лауреатом конкурса «Учитель года России - 2021». Фото: из официального аккаунта губернатора Ростовской области Василия Голубева в "Инстаграм"

В донской столице в самом разгаре всероссийский конкурс «Учитель года». 85 профессионалов из всех регионов страны приехали на Дон, чтобы принять участие в ежегодном состязании.

Позади первые задания. Уже есть и поражения, и победы. Так, до полуфинала из 85 участников дошли лишь 15 преподавателей, став лауреатами конкурса. И среди них - 28-летняя ростовчанка Элен Кочарян.

Четыре года назад она начала преподавательскую деятельность в Юридической гимназии № 9 имени Михаила Михайловича Сперанского.

Элен Кареновна ведет историю и обществознание. Говорит, в школу пришла работать по зову сердца. Кстати, в своей семье Элен – первый учитель!

Несмотря на свой молодой возраст, в копилке у преподавателя уже немало побед! На федеральный уровень состязания Элен Кочарян попала после того, как обошла соперников в конкурсах муниципального и регионального уровней.

Как рассказала «КП - Ростов-на-Дону» директор гимназии № 9 Елена Алексеевна Гаджиева, в 2019 году Элен победила в городском конкурсе «Учитель года Ростова-на-Дону» в номинации «Педагогический дебют».

Элен Кочарян преподает историю и обществознание. Фото: предоставлено министерством общего и профессионального образования Ростовской области

«ДО СИХ ПОР НЕ МОГУ ОТОЙТИ ОТ РАДОСТИ!»

Отметим, что на первом этапе конкурса преподавателей ждали испытания «Методическая мастерская» и урок со школьниками. Элен рассказала ученикам восьмого класса о буржуазной революции во Франции.

Теперь впереди у лауреатов испытания «Классный час» на площадке исторического парка «Россия - моя история» и «Мастер-класс» на камерной сцене Ростовского музыкального театра. По итогам этих заданий выберут пять призеров.

Однако для родных, учеников и коллег Элен Кочарян – уже победитель!

- Для меня прохождение в число лауреатов стало неожиданностью, я до сих пор не могу отойти от радости. Раньше я уже принимала участие в данном конкурсе, только в другой номинации, а именно – «Педагогический дебют». Скажу честно, я сразу влюбилась в конкурс «Учитель года», - поделилась эмоциями Элен Кочарян. - Предыдущий опыт стал для меня стартовым и необходимым. При подготовке к финалу я ощущала большую ответственность, так как конкурс впервые проводится на территории Ростовской области, но мои коллеги и друзья полностью поддерживали и поддерживают меня во всех начинаниях, спасибо им за это.

Кстати, самыми преданными болельщиками Элен стали ее ученики. Девятиклассники горячо поддерживают свою классную руководительницу и постоянно пишут ей в Ватсап ободряющие сообщения.

Отметим, имя победителя станет известно 10 октября на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце.

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