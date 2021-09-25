Финалисты Всероссийского конкурса "Учитель года" прибыли в Ростов-на-Дону

В Ростов прибыли участники конкурса "Учитель года" Фото: Правительство РО

В донской столице проходит очный этап Всероссийского конкурса "Учитель года". Финалисты прибыли в Ростов-на-Дону еще в четверг, 23 сентября. Самых лучших педагогов страны гостеприимно встречали в аэропорту "Платов".

Напомним, что торжественное открытие было запланировано на субботу, 25 сентября, оно пройдет в 19:00 в Ростовском государственном музыкальном театре. Свой сегодняшний день учителя начали с зарядки, которую провели российские олимпийцы Анна Вяхирева, Елена Швайбович и Алексей Туркин.

- На Дону развитию физической культуры и массового спорта уделяется особое внимание. Учителя как никто другой должны собственным примером показывать подрастающему поколению как важно вести здоровый образ жизни, - рассказала министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

В ближайшие несколько дней 85 лучшим педагогам страны предстоит показать свой профессионализм в ходе прохождения конкурсных испытаний. Участники уже познакомились с площадками для проведения очных туров. Первой конкурсантов примет Лицей № 11. Здесь пройдут испытания первого очного тура «Методическая мастерская» и «Урок». Конкурсанты покажут свою методическую компетентность, поделятся своим педагогическим опытом в вопросах обучения и воспитания детей, а также проведут занятие по своему профильному предмету.

Вторая площадка, которую посетят лучшие учителя страны, - исторический парк «Россия - Моя история». Здесь пройдёт первое испытание второго очного тура «Классный час». 15 лауреатам предстоит продемонстрировать профессионально-личностные компетенции в области воспитания и социализации обучающихся.

И, наконец, третья площадка - Ростовский государственный музыкальный театр. Здесь пройдет не только торжественная церемония открытия, но и испытание "Мастер-класс". Лауреаты продемонстрируют своё профессиональное мастерство в области презентации и трансляции инновационного педагогического опыта, а также ответят на вопросы жюри.

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