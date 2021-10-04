Мама решает, а Ваня сдает: Как перестать делать уроки за ребенка

Одно дело - помогать делать уроки первоклашке и совсем другое - решать задачки за подростка в средней школе Фото: Мария ЛЕНЦ

Уж День учителя на носу — первый месяц в школе можно зачеркнуть в календаре. Правда, некоторые родители школьников чувствуют себя так, будто это не начало учебного марафона, а канун майских экзаменов — выжаты как лимон. Поточу что вместе с первым звонком, новенькими дневниками и портфелями в жизнь ворвались подъем по расписанию, школьные чаты и то, что, пожалуй, больше всего угнетало учеников всех поколений – домашние задания.

«Домашка» - это бич не только детей, но и их родителей. Ведь взрослые, как правило, всю начальную школу, а кто-то и среднюю, делают уроки не вместе, а вместо детей.

Психолог Карине Арустамян разобрала самые типичные ошибки взрослых и поступки школьников, чтобы учение для всех стало светом, а не поводом для ссор и обид.

ПОЧЕМУ ТАК МНОГО ЗАДАЛИ?

Этот вопрос начинает звучать в школьных чатах уже с первого класса. И будет актуален вплоть до выпускного.

- Дочь в третьем классе. Задают очень-очень много. Домой приходит примерно в час дня. За уроки садимся в три, а встаем, бывает, и в девять вечера, - рассказывает ростовчанка Ксения Литвинова.

В таком ритме к концу недели у 9-летней школьницы сил не остается ни на что.

Совет специалиста:

- Родителям часто кажется, что задают очень много. Безусловно, существуют школы с более высокой нагрузкой, но в этом случае родитель знал, на что шел. Если задания кажутся непосильными даже вам, зачем мучить ребенка? Не лучше ли перевести его в более комфортные условия со спокойным темпом обучения? Можно попробовать перенести уроки таймменеджмента на загрузку ребенка. Разделите задания на первоочередные и второстепенные, составьте план выполнения, делайте перерывы, устраивайте «награды» после каждого этапа. Может часть заданий спокойно можно перенести на другой день?

Специалист рекомендует провести уроки таймменеджмента на загрузку ребенка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ОНИ АСПИРАНТОВ ГОТОВЯТ?!

Еще одна распространенная история с «домашками» - это когда ни ребенок, ни родители не знают, как решить то или иное задание. Если с гуманитарными предметами все более-менее понятно, то с точными науками без крепких знаний – никуда. И тогда начинаются истерики.

- Дочь – четвероклассница. Проблема у нас с математикой, – негодует отец 10-летней Вики. - Уже сейчас там такие мудреные задания! Иногда просто абсурдные! Как «завернут» авторы учебников какой-нибудь вопрос на логику. Благо, есть родительские чаты – можно попросить помощи там, или же списать решение с готовых домашних заданий в сети. Мне уже сейчас страшно, что я ничего не понимаю! Они что, аспирантов готовят? Что же будет дальше? Разоримся на репетиторах!

Совет специалиста:

- В какой-то момент родитель начинает выпадать из школьной программы. Взрослые уже не всегда сами понимают задания. Попробуйте поиграть с сыном или дочерью в «урок». Пусть они объяснят, как делали похожие задания в школе. Или поищите ответы и решения вместе в дополнительных источниках информации. Не переживайте, что потеряете авторитет, наоборот, такое доверие между вами желательно. И не бойтесь консультироваться с учителем. Вы не обязаны знать все.

ЛЕПИМ ЕЖИКА ВСЮ НОЧЬ

Каждую осень мамы и папы вместе с детьми несут из городских парков домой килограммы желудей, охапки веток и листвы, чтобы собрать поделку ко Дню осени. Весной учителя тоже находят поводы, чтобы вдохновить детей на творчество.

- Сын вспоминает про задание перед сном. В итоге я леплю в ночи ежиков, собираю гербарии, вырезаю из картона буквы алфавита, - рассказывает мама третьеклассника. - Утром на работу иду сонная и разбитая. К концу года школу в целом и творчество, в частности, начинаю ненавидеть.

Совет специалиста:

- Важен такой момент - в первом классе надо помогать ребенку, объяснять, что домашние задания проговариваются заранее. Но если в 3 классе ребенок забывает, что нужна к утру поделка – это его ответственность. Не бросайтесь лепить замок всю ночь, пока сын (дочь) спит. Пусть получит двойку, а с ней опыт. В следующий раз не забудет. И не стремитесь к тому, чтобы ваша поделка была произведением искусства. Немного криво, неопрятно, зато сам. Такой работой ребенок будет гордиться больше.

Интереса к учебе может не быть, потому, что его нет и у родителей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЗА УРОКИ – С БОЕМ И СЛЕЗАМИ

Часто после уроков в школе ребенок не спешит садиться за «домашку».

- У нас это все происходит с боем и слезам, - делится мама второклассника Наталья. - Вначале я долго уговариваю сына начать делать домашнюю работу. Затем пытаюсь подкупить, но ни сто рублей, ни шоколадки не мотивируют на занятия. Помогают только, к моему стыду, крик и угрозы. Только после начинает что-то делать.

Совет специалиста:

- Интереса к учебе может не быть, потому, что его нет и у родителей. Возможно, ни мама, ни папа ничем не увлечены, а ребенок берет с них пример. Чтобы замотивировать ребенка на учебу, надо спокойно объяснить, что он может получить двойку, и мама будет расстроена, но не перестанет его любить. И важно помнить, что у детей есть зона успеха. Если ваш ребенок хорошо рисует или прекрасно читает, нет необходимости ругать за пары по математике. Просто поддержите его зону успеха – купите хорошие краски, интересные книги. Когда он будет лучшим в этом, захочет стать успешным и в другом.

МОЙ РЕБЕНОК - НЕРЯХА

- У сына с письмом беда! Почерк ужасный. Классные работы уже не заставляю переписывать. С домашкой борюсь. Стыдно сдавать учительнице на проверку криво-косо написанный текст по русскому языку, - жалуется мама четвероклассника Максима. – Заставляю писать в черновиках, потом переписывать, куда деваться.

Совет специалиста:

- Если у вашего ребенка есть какие-то недочеты в почерке, ничего страшного в этом нет. Скорее всего, его мысли быстрее руки. Воспитывать аккуратность нужно, но не такими деспотичными методами, как переписывание по десять раз. Попробуйте замотивировать на красивое письмо. Сходите на занятие по каллиграфии, замечайте его успехи, чаще хвалите, а не ругайте. Хвалите не за оценки, а за старания и стремления. В то же время разбирайте, почему снижена оценка, как этого избежать в будущем.

Часто после уроков в школе ребенок не спешит садиться за «домашку» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

НА ЗАМЕТКУ

Не бросайтесь в крайности

Карине Арустамян рассказала о двух крайностях, которые следует избегать мамам и папам.

- Если мама делает все для ребенка, у школьника не формируется уровень ответственности, появляется лень. Ученик перекладывает ответственность на родителей. Детям требуется скорее моральная поддержка. И помогать надо лишь в том случае, когда школьник говорит, что не знает, как сделать то или иное задание. Тогда уже родитель может подсказать и показать.

Другой сценарий – родитель осознанно не вникает в учебный процесс, объясняя это тем, что надо приучать ребенка к самостоятельности.

- А это уже такая форма, когда взрослый уходит от ответственности за воспитание и взросление ребенка, - считает психолог. - Школьник переживает, что заброшен. И здесь возможны два сценария: ученик начинает делать все, чтобы заработать хорошие отметки, доказывая родителям, что он смог. И другой вариант - школьник начинает плохо себя вести, перестает делать уроки, грубит учителям. И таким образом ребенок просто хочет привлечь к себе внимание самых близких людей.

КОНКРЕТНО

Причины гиперконтроля

Прежде чем перестать что-то делать за ребенка, нужно понять, почему мы так поступаем.

«Мне родители не помогали, я буду лучше!» - собственные детские травмы. Попробуйте посмотреть на ситуацию глазами ребенка, комфортно ли ему при таком тотальном контроле?

«Он еще маленький (слабенький, глупенький)!» - неадекватная оценка. Попробуйте понаблюдать, что он будет делать без вас. Удивитесь, что все он может сам.

«Нельзя ошибаться!» - страдания перфекциониста. Ребенок может и должен ошибаться, иначе как он получит опыт и научиться делать выводы?

«Он все равно не сможет сам» - недоверие и авторитаризм. Чревато очень серьезными проблемами в будущем. Стоит разобрать проблему со специалистом.

Если "хромает" почерк, то, скорее всего, мысли ребенка быстрее руки Фото: Мария ЛЕНЦ

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