«Ты ж мужик!»: откровения учителя-мужчины о работе в женском коллективе и онлайн-игрушках с учениками

Учитель рассказал, где в школе его поджидал персональный ад Фото: Мария ЛЕНЦ

Все мы привыкли, что в школе детей учат женщины. Кроме трудовиков и учителей по ОБЖ, иногда еще физруков педагоги сильного пола в классах — редкость. Мужчина-преподаватель из Ростовской области, поработавший в школе 17 лет, без прикрас рассказал журналисту «КП — Ростов-на-Дону» о том, что происходит за школьными стенами и за дверью учительской.

«МОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АД»

- Мужчин в школе и правда раз-два и обчелся. Преподавать я пришел сразу после института. И на весь коллектив из полсотни человек нас мужчин было трое — ОБЖист, учитель технологии и я - математик и информатик. Лично мне с первого дня пророчили великое будущее: «По-любому директором будешь!» Ну-ну, держи карман шире.

Мой персональный ад в школе был связан даже не с тем, что «тыжмужик» - никто из коллег влюбленными глазами не заглядывался, потому что я был лет на 17 младше самых молодых преподавателей, а с тем, что «тыжинформатик!» Когда пришел на работу в начале нулевых, в школе было всего два компьютера и в это время активно закупалась техника, а учителя на ней работать еще не умели. Меня весь день дергали: «настрой компьютер», «чего-то не включается», «а почему принтер не печатает», «ой, бумагу зажевало».

Лет семь я был как в аду, пока наши женщины сами не научились распечатывать, пока не появились лаборанты, да и после уроков оставались - курсы для коллег проводил. А так для всех привычная практика, когда посреди урока распахивается дверь: «У меня проектор не работает!» И плевать ей, что у тебя урок: ты должен бросать своих учеников, ведь ее урок «важнее». И попробуй откажи — «дружба» на этом заканчивается и все хорошее забывается: «Какой бессовестный, без году неделя пришел и уже отказывает!»

Учитель просит родителей быть внимательнее к своим детям, чтобы отследить по поведению, не произошло ли что-то по-настоящему страшное Фото: Иван МАКЕЕВ

В ПОРУ КНИГУ ПИСАТЬ

- Вообще, когда в учительскую заходишь, в принципе, спиной все чувствуешь — такой «дружный» женский коллектив. Но у меня это были эпизодические конфликты, когда не бросил учеников и не побежал подключать тот же проектор. Но и я со стороны увидел, насколько жестоким бывает женский коллектив. Правда, не по отношению к себе, а к коллеге.

У нас работала эффектная, статная женщина с красивой поставленной речью, которая умела себя преподнести и хорошо одевалась. Она совершенно отличалась от расхожего образа учителя тех лет — забитой тетки во всем сером и тяжелыми сумками. И ее просто «камнями закидали» - вся коллективная женская ненависть, колкие замечания, полный игнор в общих вопросах были направлены на нее. Насмотрелся за годы на это: впору писать книгу «Как выжить в женском коллективе».

Так что мужчине среди разновозрастных девчат гораздо проще живется, чем женщине: с первого дня чай-кофе, а учителя постарше сразу как сыночка-внучочка опекать стали — оберегать, подкармливать, я же еще худющим, болезненным на вид пришел.

ПРО КОНКУРСЫ И АВТОРИТЕТЫ

- Кстати, школам еще приходится засылать на конкурсы учителей своих педагогов. На них идут чаще из-под палки, потому что это слишком большой напряг. Лично я лет 10 назад подавал заявку, увидев, в первую очередь, финансовую выгоду — тогда за победу давали примерно второй оклад.

По-хорошему, директор собирает команду и помогает своему конкурсанту подготовиться, но в моей школе такого опыта не было, и меня оставили вариться в собственном соку, да и не верил в меня никто. А потом втянулся и, общаясь с конкурсантами, где было много классных учителей, и с жюри, получил такой опыт и заряд энергии, что конкурс мощно подстегнул в профессиональном росте.

ПРО ДЕВОЧЕК

- Рад, что меня это обошло стороной: томных взглядов не ловил и любовных писем не получал. Спустя много лет узнал, что старшеклассницы заглядывались, но молча. У моих первых учениц уже давно дети, которых я, кстати, и учу, а они иногда в шутку признаются, что были влюблены. Но тогда, в первые год-два работы, максимум могли оставить на компьютере в текстовом документе сообщение: «Классно выглядите, Иван Иванович!»

Думаю, в 80-90-е годы девчонки чаще влюблялись в молодых учителей, потому что тогда в мужчине ценился интеллект, а сейчас, у «зумеров», - совершенно другие интересы и ценности, их умом не удивить — это не то качество, которое ценится в современном мире. И в плане отсутствия лишнего внимания учителя-мужчины этому только рады.

Парни-старшеклассники тоже границы не продавливали, не выясняли, кто в кабинете главный. Может, потому что у нас есть общие интересы: люблю компьютерные игры, и для них я в тренде. Можем даже по вечерам в онлайн-игрушку сразиться. Они смеются: «Если победим вас, двойки нам завтра не ставьте!» Со многими выпускниками общаемся, дружим уже много лет.

Вот подрастут девчата и узнают, что такое "дружный" женский коллектив Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ПРО ДОМОГАТЕЛЬСТВА

- Жутко становится, когда в СМИ появляются новости, что учитель или репетитор совращал своих учеников. Мне понятен страх родителей: будешь относиться настороженно, когда отправляешь ребенка к незнакомому репетитору. Но мне, к счастью, с таким недоверием столкнуться не пришлось.

А вообще как распознать, что к ребенку пытались или применили насилие и нарушили половую неприкосновенность? Нужно быть чутким к ребенку. Это будет видно по его поведению. Придет расстроенным, не захочет изучать предмет или идти на секцию.

О ВОСПИТАНИИ

- Я думаю, что родители совершенно не умеют воспитывать детей: не со зла и не потому что не хотят — просто их самих воспитывали неправильно, и они не знают как надо. Как росли советские дети и дети 90-х, которые сейчас ведут в школу своих ребят? Родители на работе, а ты все - сам. Остальное — как родитель посчитает нужным: хочет — даст ремня, хочет — пряником угостит, потому что только в его голове так было правильно.

Отсюда проблемы и в физическом, и в ментальном здоровье и с учебой. Вот так из-за неверной стратегии родителей запускается катастрофическая цепочка. Уверен, что в современном мире просто необходимо психологическое сопровождение как детей, так и родителей. Нет, не нужно отстегивать с рождения каждую неделю за сеанс. Просто своевременное посещение психолога позволит мягче проходить возрастные кризисы, которых в жизни ребенка немало.

Сейчас 30-летние люди и старше идут к психологам, которым сначала приходится прорабатывать детские травмы. А ведь можно было облегчить ребенку жизнь правильным воспитанием, чтобы он не заморачивался и не думал, почему в жизни все идет не так.

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