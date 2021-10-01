О репетиторах, ЕГЭ и детских травмах: Как родители калечат своих детей, и причем тут школа

Учителя пугает, что многие дети и родители не ставят педагогов ни во что Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Донской педагог почти два десятка лет проработала учителем в сельской школе. Но всерьез задумывается на тем, чтобы поменять профессию. Преподаватель со стажем на условиях анонимности откровенно рассказала о том, что изменилось в системе образования за это время.

Разговор получился местами нервный и непростой, но больше — пропитанный горечью и беспокойством о будущем школы, коллег и детей.

ЧИХАТЬ НА ЕГЭ?

- Сейчас, наверное, уже сложно судить об уровне образования в одной школе, городе или селе. Просто настоящих учителей остается все меньше. Старая гвардия уходит, а молодые учителя, как мне кажется, работать особо не хотят. Поэтому топовыми сейчас остаются школы, где еще сохранились педагоги, которые действительно болеют душой за свою профессию, и за детей, которые постоянно развиваются.

Вообще почти за 20 лет своей работы очень четко разграничиваю время «тогда» и «сейчас». Тогда в первую очередь ценился профессионализм, и старшие товарищи учили нас, молодых, как правильно учить. Сейчас же в первую очередь важен ограниченный функционал, исполнительность, умение подстроиться под директора, даже лицемерие - не побоюсь так сказать. Тебя оценивают по тому, вовремя ли ты расписался в дневниках и сдал отчет, а не то, как ты учишь, и каких результатов достигают твои дети.

И то, что твои дети хорошие результаты на ЕГЭ показывают, никому не нужно. Живем по принципу: умненькие детки сами идут к репетиторам и баллы наберут, глупенькие как-нибудь порог перелезут. А нам - отчеты готовить велели, вот какая позиция сегодня является показателем работы сельского учителя. Такие приоритеты.

Хорошие педагоги скоро уйдут из школы, - уверен учитель Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТОБ В КАБИНЕТЕ ПОЛЫ ПОМЫЛИ

- При всем этом в твоих руках — судьбы детей! Как я могу писать отчет вместо того, чтобы вести урок? Перед тобой сидят дети, которые не могут позволить себе репетитора или платные онлайн-школы. У некоторых шанс сдать экзамен только благодаря тебе. И от этого, если хотите, будет зависеть их жизнь. Лично я в своих детей душу вкладываю, и для меня самое большое достижение — что практически все мои ученики без репетиторов хорошо сдают экзамен. И это самое главное. Грустно, что таких учителей сейчас по 2-3 на школу.

Есть те, кто просто ответственно выполняет свою работу, но формально: пришел, отвел урок, сдал отчет — ушел. А молодежь - те, кто преподает 5-6 лет в школе - мне их даже трудно назвать учителями. Они больше ориентированы на получение зарплаты.

Помню, меня в их возрасте директор тренировала в прямом смысле слова: приходила на уроки в течение первых двух лет, а после мы по полтора часа обсуждали, как лучше сделать, и что докрутить. А сейчас от молодых требуют вовремя сдать отчет, заказать питание и проследить, чтобы полы в кабинете помыли. А в профессии своей они не развиваются!

ХОРОШИЕ УЧИТЕЛЯ УЙДУТ

- Может мы в райцентрах и селах, да и в Ростове, наверное, и побаиваемся выходить в онлайн. Но, когда хорошие учителя распробуют, что в Интернете можно учить умненьких деток со всей страны и по московским ценам, то очень сомневаюсь, что они останутся в школе.

А пока боятся брать всю ответственность на себя, становиться самозанятыми. Но, я думаю, дело времени — рано или поздно приучатся. Не зря же многие классные учителя, молодые пенсионеры, которые еще долго могли учить детей, уходят на пенсию и прекрасно зарабатывают на репетиторстве. Сейчас же тьма онлайн-школ в Интернете, которые «натаскивают» детей на экзамены. А где еще ты реализуешь себя как профессионал?

Мне кажется, в больших городах, в отдельных школах, еще ценится профессионализм и лидерские качества педагогов, где руководитель заинтересован в том, чтобы его учреждение процветало. А глубинке живут по принципу «Я здесь власть: все зависит от меня. И нельзя «накосячить» перед властью надо мной».

К чему это может привести? Боюсь, что планомерно идем к расслоению: бесплатная школа с посредственными знаниями — для нищих, а онлайн-школы или элитные школы с качественным образованием — для богатых.

Вот так потихоньку школа умирает, как и наша медицина, в которой наоткрывали частные медцентры, а в государственной поликлинике - работать некому.

Когда набираешь новый класс, дети - совершенно другие, - поделилась педагог Фото: Иван МАКЕЕВ

УЧИТЕЛЯ - ПУСТОЕ МЕСТО

- А еще знаете, где можно найти классных преподавателей? В школах одаренных детей. Да, такие проекты все еще живы. Они финансируются районами, там детей кормят завтраками и обедами и полдниками. А вот учителя работают за грамоту. Но не жалуются. Почему? Да потому что, ты бесплатно работаешь в свой отпуск - от недели до трех, но делаешь это с удовольствием!

Хотя сейчас, таких талантливых деток, у которых горят глаза, которые в свои 13 лет знают, что хотят стать биологами или IT-специалистами, да хоть ландшафтными дизайнерами — единицы. Но они того стоят.

Все очень меняется. Берешь очередной пятый класс через семь лет, а это уже совершенно другие дети. Страшно, что сейчас у них нет интересов, они абсолютно равнодушные даже к родителям. И учителя для них - пустое место на самом деле, да и для родителей тоже — за людей не считают.

Вот медики часто напоминают «напористым» пациентам, что они оказывают помощь, а не услугу. Вот и нашу работу многие сейчас расценивают лишь как услугу. У них уже другие авторитеты.

ПОЛУЧАЕМ «ИСКАЛЕЧЕННЫХ» ЛЮДЕЙ

- На самом деле ребенка нужно воспитывать в соответствии с его темпераментом — холерик ли он или меланхолик. От этого должен зависеть стиль воспитания в семье.

Почему у нас сейчас практически нет здоровых детей и молодых людей? Психологические травмы детства сказываются. Все эти стрессы наслаиваются, и срабатывает психосоматика — дети начинают болеть. Родители думают, что дело в питании, режиме дня и нужных таблетках, а психологическому здоровью внимания не уделяют.

Дико, но у нас до сих пор боятся психологов. Но они - не психиатры, на учет не поставят! По-хорошему, надо работать с психологами еще до рождения ребенка — проработать сначала свои проблемы: иначе - откуда мамочка знает, как правильно себя вообще вести?

НЕ СТОИТ САЖАТЬ НА «ЦЕПЬ» ЗА УЧЕБНИКИ

- На самом деле, воспитательный процесс требует от родителей строго придерживаться возрастных этапов, чтобы не украсть детство ребенка, чтобы своевременно удовлетворять потребности каждого конкретного возраста. Если малыш или школьник это в свое время недополучил, дальше вылезают всевозможные болячки, а уже взрослым он идет к психологу. И такой просветительской деятельности среди родителей очень не хватает.

Проводишь ликбез на родительских собраниях, да кто бы слушал. Например, объясняешь, что при переходе в пятый класс у детей меняется ведущий вид деятельности: до этого у них была учеба на первом месте, а теперь — общение, поэтому пятиклашки активно начинают ходить гулять, регистрируются в соцсетях. И сажать их на цепь с учебником, блокируя общение, — дурная затея. У ребенка начинается внутренний протест и сложные подростковые переходы, когда недореализуется то, что необходимо.

А ведь через пару-тройку лет, когда детям исполняется 14, должна происходить сепарация от родителей, а мамы-папы еще держат, хотя сын или дочь уже не хочет и не должен быть совсем рядом. Происходят конфликты в семье, у ребенка постоянный стресс, он замыкается и начинает болеть, перестает учиться — ему становится просто неинтересно, потому что тебя все не понимают. А дальше — больше: на выходе мы получаем искалеченных детей в телах 30-летних.

Именно поэтому для себя вижу ровно два пути: или в репетиторы, или в психологи. Думаю, последнее мне все-таки ближе. Почему? Да потому что мне не все равно.

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