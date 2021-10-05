В Ростовской области женщина уехала в командировку, а вернувшись, обнаружила пропажу иконы 18 века

Мужчина взломал дверь и проник в чужой дом Фото: Алена НЕЧАЕВА

В городе Шахты Ростовской области местная жительница лишилась иконы Казанской Божией Матери, созданной в 18 веке. Вместе с ликом, который передавался в семье из поколения в поколение, пропала и бытовая техника. Дверь же в квартиру была взломана.

Женщина сразу пошла в полицию и написала заявление о краже. При этом она пояснила, что в это время находилась в командировке.

- Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых был установлен и задержан 43-летний фигурант, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Подозреваемый признался оперативникам, что обратил внимание на то, что в доме долго время никто не жил. После чего отправился «на дело». Пришел ночью, взломал дверь, проник в дом и вынес все, что приглянулось. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

- Полицейским удалось изъять часть украденного, в том числе – икону. Все вернули законной владелице, - сказали в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Если дело дойдет до суда и вину мужчины признают, он может сесть в тюрьму на срок до шести лет.

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