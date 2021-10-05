«Когда покрасил волосы в розовый, потерял клиентов»: экс-полицейский из Ростова устал от погон и стал барбером

Марат Клещин раньше работал в полиции, а сейчас открыл свой салон мужских стрижек. Фото: предоставлено героем публикации

Житель донской столицы, 35-летнйи Марат Клещин, раньше гонялся за преступниками, разнимал дебоширов и сидел в засадах. Дома появлялся редко и постоянно был уставшим и злым. А сейчас мужчина делает модные стрижки, красит волосы в безумные цвета себе и клиентам и ни капли не сожалеет, что ушел из полиции. О том, как пришла мысль кардинально изменить жизнь, и чем это закончилось, Марат рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

С тех, пор как Марат перестал работать в органах, он сильно изменился. Фото: предоставлено героем публикации

САМОУБИЙСТВА, ДРАКИ И БУЙНЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ

Ростовчанин по образованию – экономист, но после учебы пошел служить в органы. Говорит, свою роль сыграл семейный сценарий, - мама - подполковник на пенсии , а отчим – майор, тоже бывший правоохранитель

- Прошел собеседование, медкомиссию, потом – дополнительное обучение, и стал работать в патрульно-постовой службе в одном из районных ОВД Ростова, - вспоминает мужчина.

За три года в ППС чего только не было: и выезды на суициды, и дебоши, и буйные футбольные болельщики.

- Но были, конечно, и веселые моменты. С теплом вспоминаю своих коллег. После ППС работал опером в уголовном розыске. А потом – заболел. «Загремел» на больничный месяца на три, - продолжает Марат.

Пока ростовчанин лечился, у него появилось время задуматься о жизни.

- Я давно понимал, что работа в органах отнимает меня у семьи. Все праздники проводил на службе, в будние дни приходил домой выжатый, как лимон. От усталости появлялась злость и, к своему стыду, иногда срывался на близких. Я понял, что могу потерять семью. Моя гражданская жена, Даша, - стилист. Она и предложила мне уйти в эту творческую профессию,- говорит Марат. – Именно Даша стала моим первым учителем. Она же поддерживала морально, так круто менять жизнь - сложно психологически. Ведь на службе у меня была стабильная зарплата, а здесь я уходил, можно сказать, в никуда.

Марат любит эксперименты со стилем. Фото: предоставлено героем публикации

РАБОТАЛ ЗА КОПЕЙКИ

Так, несмотря на страхи, спустя шесть лет работы в полиции, Марат написал заявление на увольнение по собственному желанию, после чего устроился работать парикмахером в обычный салон. Первые полгода он трудился за сущие копейки.

- Стрижка стоила 500 рублей, половину из которых отдавал салону. В месяц зарабатывал шесть-восемь тысяч рублей, - вспоминает барбер.

Этого времени хватило для того, чтобы окончательно набить руку и небольшую клиентскую базу. А потом Марату предложили перейти работать в барбешоп. И вот уже три года он делает прически только сильному полу. И все это время – учится, совершенствуя свое профессиональное мастерство. Кстати, в 2019 барбер победил в номинации «Юниор» на престижном конкурсе Russian Barber Week.

По словам Марата, отправляя заявку на конкурс, он, в первую очередь, хотел получить новые знания от более опытных коллег. Победа стала для него неожиданностью и придала уверенности в своем выборе.

У барбера к каждому клиенту индивидуальный подход. Фото: предоставлено героем публикации

СВОЙ БИЗНЕС

И вот этой осенью экс-полицейский открыл собственную студию мужских стрижек «INOY».

По его словам, в Ростове достаточно консервативные клиенты. В основном, предпочитают классические стрижки. Правда, есть среди постоянных клиентов и любители экстремальных образов.

- Недавно окрашивал парню волосы в белый, а бороду - в синий. Получилось ярко, - делится Марат.

Кстати, сам барбер тоже не прочь поэкспериментировать со своими образами. Какое-то время мастер красил себе волосы с розово-фиолетовый цвет. Правда, не все клиенты поняли.

- Когда покрасился в розовый, потерял парочку клиентов. Они решили, что я гей, - смеется отец двоих детей.

Марат потерял несколько клиентов после того, как сделал себе необычную прическу. Фото: предоставлено героем публикации

Впрочем, сейчас у барбера работы хоть отбавляй. Поэтому отказ брутальных ростовчан стричься у него по кошельку Марата не ударил.

По словам экс-полицейского, новая профессия не только приносит в разы больше доходов, чем служба в органах, но и дарит ему ощущение свободы.

- Я могу провести праздники с семьей, выбраться из города в выходные. Теперь я точно знаю, менять жизнь не страшно! - сказал барбер.

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