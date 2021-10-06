«Увидела, как тело несут в какой-то сарайчик»: Ростовчанка обвинила врачей в том, что те бросили ее мужа умирать в больничном коридоре

Вдова подаст в суд на больницу после того, как в ней умер ее муж Фото: Александр МАКАРОВ

Жизнь мамы четверых детей, 41-летней Натальи Петровой (имени изменены – прим. ред.), разделилась на «до» и «после» в одну ночь. Ростовчанка со слезами на глазах и вспоминает страшные события в конце августа.

«МУЖ ВПАЛ В КОМУ»

Как рассказала Наталя Петрова корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», ее 43-летний супруг страдал сахарным диабетом.

- 23 августа ему стало плохо, и я вызвала скорую помощь. Ехали к нам долго, несколько часов точно. К тому моменту, как врач до нас добрался, у Кости понизился сахар до критической отметки. Муж практически впал в кому. Врач скорой долго его откачивала, поставила несколько капельниц, вызвала реанимобиль. К приезду второй бригады медиков Костя уже чувствовал себя лучше. Начал разговаривать и даже пытался шутить, - рассказывает женщина.

Но специалисты все же решили госпитализировать мужчину в одну из городских больниц. На часах было уже почти три ночи. Это время Наталья запомнит навсегда. Живым Константина она больше не увидит.

По словам женщины, она тогда не поехала вместе с мужем в больницу, так как было не с кем оставить детей.

- Мне сказали прийти в отделение в девять утра. Я там была уже в половину девятого. Спросила, в какой палате супруг, но никто ничего не знал. Совершенно случайно увидела его документы. Спросила: «Неужели Костя еще не оформлен?». И пошла какая-то неразбериха. Одна из сотрудниц горбольницы начала кричать, чтобы мужа срочно оформляли, мне же никто ничего не говорил, - продолжает Наталья.

«ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ НЕ СТАЛ «ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ»

Женщина села на скамью в приемном отделении и стала ждать, когда ей объяснят, где искать мужа.

- И тут я краем глаза через стеклянную дверь в фойе вижу, как четыре женщины, согнувшись в три погибели, несут носилки через больничный двор в какой-то сарайчик. На носилках – накрытое белой простыней тело. Но по выглядывающим из-под нее ногам сразу узнала Костю. Кинулась к ним. Муж был мертв, - с ужасом вспоминает Наталья.

Тот день женщина помнит смутно. Из больницы ее забирала сестра. Медики, говорит Наталья, ей даже ничего не объяснили.

Уже после похорон, восстанавливая в своей памяти всю цепочку событий, Наталья пришла к выводу, что мужу просто не отказали в медучреждении никакую помощь.

- Вот представьте, к ним на скорой примерно в четыре часа утра привезли человека. Вероятно, дежурный врач не стал «заморачиваться», супруга просто до утра оставили лежать в коридоре. Именно поэтому к моему приходу он у них еще не был «оформлен». Уверена, что неоказание медицинской помощи привело к тому, что я потеряла мужа, а дети – отца, - продолжает ростовчанка.

ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ И ИПОТЕКА

У Натальи осталось четверо детей, старшей сейчас 21 год, а младшей – восемь лет. Причем, ее супруги взяли из детского дома.

- Мы когда только поженились, я призналась Косте, что очень хочу удочерить малышку. Он поддержал меня в этом. И вот, когда мы материально встали на ноги, а старшие дети уже подросли, мы осуществили мечту, - говорит вдова.

Жилищные условия позволяли жить в комфорте всем членам семьи.

- Мы два года назад взяли в ипотеку большую трехкомнатную квартиру. Платеж – 22 тысячи рублей в месяц в течение двадцати лет. Моя зарплата уходила на погашение, на зарплату мужа жили. Не скажу, что катались как сыр в масле, но на все хватало, не жаловались, строили большие планы на будущее, - делится Наталья.

А сейчас вдова не знает, что ждет ее впереди. В голове – масса вопросов, на которых нет ответа.

- Как платить ипотеку? Поднимать детей? Ума не приложу, - продолжает женщина.

Но пока первостепенная задача для ростовчанки - сделать все возможное, чтобы смерть мужа не осталась безнаказанной. Через суд женщина будет требовать компенсацию морального вреда в размере один миллион рублей.

Как сообщил корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» специалист по защите прав пациентов Алексей Пешков, руководству больницы еще месяц назад была направлена соответствующая претензия.

- Но она была оставлена без ответа, в ближайшее время будет подано исковое заявление в суд о компенсации морального вреда и материального ущерба, причиненного некачественной медицинской помощью и летальным исходом мужчины, - прокомментировал Алексей Пешков.

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