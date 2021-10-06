Ученый рассказал, что нужно сделать с Темерником, чтобы в нем можно было купаться

Проект реабилитации Темерника стартовал несколько лет назад. Фото: правительство РО.

В Российском научно-исследовательском институте проблем мелиорации установили, что содержание нефтепродуктов в Темернике в семь раз превышает норму. При этом с 2017 года в Ростовской области продолжается реализация проекта по реабилитации реки. Кандидат биологических наук и ведущий сотрудник ЮНЦ РАН Олег Степаньян рассказал, можно ли сделать Темерник пригодным для купания.

Олег Степаньян говорит, что в исследовании говорится о состоянии реки в 2019 году. Сколько нефтепродуктов содержится в Темернике в данный момент, неизвестно. Но у ученого нет сомнений в том, что в реке по-прежнему много загрязнений.

— Сколько загрязнений в Темернике сейчас, сказать трудно. Данные о водоеме периодически попадали в отчеты минприроды, но в документе за 2020 года Темерник не упоминается. Можно предположить, что ситуация как-то улучшилась. Но никто не спорит, что река загрязнена больше, чем другие, — говорит Степаньян.

Он поясняет, что Темерник всегда был более загрязнен, чем, например, горные реки. В Темерник часто попадает земля, поэтому в воде образуется много взвесей. Взвеси в свою очередь поглощают металлы, попадающие со сточными водами. Частицы тяжелеют и уходят на дно — образуются донные отложения.

— Сейчас Темерник расчищают, убирают донные отложения. Делается это не только для того, чтобы удались осадки, но и для того, чтобы углубить русло реки, увеличить водоток. Чем больше воды, тем меньше концентрация загрязнений, — объясняет ученый.

По его словам, нужно не только расчистить Темерник, но и укрепить его берега. Иначе почву смоет в реку, вода снова заилится, а все прежние усилия окажутся напрасными. Чтобы береговую зону не размывало, ее можно, например, засеять травой.

— В проекте реабилитации Темерника предусмотрены все эти работы. Как реализуется проект, я не знаю, поэтому комментировать это не могу.

Степаньян полагает, что Темерник может стать рекой для купания, но только если защитить его от сбросов. С этим пока не все так гладко: на первом этапе реабилитации источники загрязнений выявили и устранили, но позже появлялись и новые.

Но даже если реку расчистят, берега укрепят, а контроль установят, Темерник станет достаточно чистым не скоро.

— Есть примеры европейских стран, например, Германии, где реки становились пригодными для купания. По реке прекращали перевозки, начиналась борьба с загрязнениями. И вот, через лет 30 в реку даже возвращалась рыба, в ней можно было купаться. Это процесс не быстрый. Зато точно понятно, что Темерник может выглядеть прилично. Цель расчистки пока в том, чтобы превратить его в облагороженный водоем.

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