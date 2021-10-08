Самое сложное — когда пешеход бросается под машину: юрист назвал самые популярные автоподставы в Ростовской области

Жертвой мошенников может стать любой водитель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сентябре в Ростовской области осудили автомошенников, инсценировавших ДТП и получавших страховые выплаты. По словам юристов, в псевдоаварии преступники могут вовлекать и законопослушных водителей. Автоюрист Анна Белоброва назвала "КП - Ростов-на-Дону"самые популярные схемы автоподстав и рассказала, как не стать жертвой мошенников.

КАК ОБМАНЫВАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО?

Самая популярная мошенническая схема — перестроение с резким торможением. Водитель идет на обгон, а, оказавшись перед вашей машиной, резко тормозит. После этого преступники морально давят на человека, чтобы убедить его в виновности.

Вторая популярная схема — ДТП с участием пешехода.

— Человек может прыгнуть под машину. При этом он и сам рискует получить травмы. Но для мошенника легкие повреждения только на пользу. Их можно зафиксировать и предъявить в качестве доказательства, — комментирует Анна Белоброва.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКА?

По словам автоюриста, жертвой автомошенника может стать любой, и новичок, и опытный водитель. Чаще всего мошенники обращают внимание не на автомобилиста, а на марку машины. Марки подороже не трогают, опасаясь сложностей.

— Я не сталкивалась с тем, чтобы выбирали каких-то определенных водителей. Но если вы внимательно водите и едете на небольшой скорости, риск попасть в такое ДТП меньше. Кроме того, бывает, что автомобилист идет на поводу у мошенника и начинает с ним соревноваться в обгоне и опасных маневрах. Делать этого, конечно, ни в коем случае нельзя, — говорит Анна Белоброва.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УЖЕ ПОПАЛИ В ДТП?

После ДТП мошенник сразу предложит договориться за деньги. Главное — не вестись на провокации, а сразу вызывать ГИБДД.

— Вполне вероятно, что в этом случае мошенники не захотят связываться с полицией и откажутся от претензий. Нужно четко обозначить намерение решать вопросы только в правовом поле.

Если же ситуация переросла в серьезное разбирательство, помочь могут записи с видеорегистратора или расположенных поблизости камер. Без видео доказать невиновность сложно, но еще меньше шансов, если речь идет о ДТП с пешеходом.

— Самые сложные случаи — когда пешеход бросается под машину. Действовать в этой ситуации нужно так же, только кроме полиции вызывать еще и скорую. Суд обычно занимает сторону пешехода, так что, доказать невиновность еще сложнее. Особенно если человек получил травму — этот факт куда весомее, чем слова водителя. В таком случае помогут только видеоматериалы.

Если водитель не смог доказать невиновность, ему грозит статья 12.24 КоАП «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Этой статьей предусматривается наказание в виде штрафа, лишения прав и компенсации морального вреда. В некоторых случаях автомобилиста могут привлечь и к уголовной ответственности.

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