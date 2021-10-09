Где в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света 11-15 октября

Отключения ждут много домов в центре города Фото: Алексей БУЛАТОВ

На следующей неделе ростовчан ждут массовые отключения света. Они связаны с плановыми ремонтными работами. Об этом информирует ресурсоснабжающая компания "Донэнерго". "КП - Ростов-на-Дону" составила список по дням. Проверьте, нет ли вашего дома в перечне.

11–12 ОКТЯБРЯ

С 09.00 до 17.00

Отключения света пройдут на улицах Козлова, 13–27, 14–28; Нефёдова, 11–27; 11-й улице, 42–56, Текучёва, 71–89, 140–164; Морозовская, 2–10, 1–33; ул. Черепахина, 115–137, 96–126; ул. Н. Ополчения, 81–137, 116–180; и в переулках Скрыпника, 48–56, 43–45; Гвардейский, 45–69, 46–56; Доломановский, 95–97, 104.

С 09.00 до 18.00

Света не будет на улицах Филимоновская, 229–233, 186–196; Лермонтовская, 181–191, 118–134; Тельмана, 99–113, 98–100; в переулке Университетский, 72–80, 131.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ

С 09.00 до 17.00

Подачу электроэнергии прекратят по улицам Вятская, 37, 37/4; Штахановского, 10/4;

Чистопольская, 1–13, 2–48; улице Балка; Смены, 9–19, 2–26; Раздорская, 1–9; в переулках Каменский, 1–9, 2–10; Мигулинский, 1–9, 2–12; Гуковский, 1–7, 2–10; и в СТ «Светоч», «Труженик».

С 10.00 до 12.00

Света не будет в домах по проспекту Стачки, 212, 216, 218, и по улице Жмайлова, 17, 17/1, 19, 19/1.

12–13 ОКТЯБРЯ

С 09.00 до 17.00

Отключения ожидаются по проспекту Шолохова, 83–107; по улицам Селиванова, 1–21, 34–62;

Промышленная, 43–71, 54–84; Металлургическая, 22–38, 115–117; в переулках Деревообделочный, 5–15, 2–14; Сборный, 3–13, 2–14; Литейный, 1–15, 2–14.

12–15 ОКТЯБРЯ

С 09.00 до 17.00

Без света придется пробыть несколько часов жильцам домов по улицам Котовского, 9–21; Кронштадтская, 1–31, 2–32.

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ

С 09.00 до 16.00

Энергетики временно прекратят подачу света в дома по переулкам Ученический, 1–23, 2–20, и Гвардейский, 11, 11в, а также на улицах Сиверса, 14, 14а, 14б, и Лермонтовская, 1–11.

С 09.00 до 17.00

Света не будет на улицах Кременчугская, 2–22, 1–5; 1-я Киргизская, 20–38, 38а, 38б, 38в, 38г; в переулках Беломорский, 37–69; Днепровский, 38–64, 35–61; Игарский, 38–66, 29–63; Донецкий, 23–39, 36–66; Хоперский, 23–39, 26–44; Медведицкий, 28–48, 25–47; Сальский, 28–44; на улицах Белорусская, 21–55; Лихачёва, 15–35, 12–42; 12 Декабря, 51–69, 70–92; Карбышева, 33–41; Грисенко, 16–40; Бурный, 1–23, 2–10; в переулке Веселый, 18–34; по улицам Гусева, 106–122; КИМа, 1; Минераловодская, 80–146, 101–165; Некрасовская, 20; в переулке Перовский, 34–36, 35; Подпольный, 1–13; Чухновский, 1–13, 2–8; Газетный, 100, 102, 159; по улицам Писательская, 5–7, 8–12; Республиканская, 97–159, 106–138; Скачкова, 25–33, 34–50; Лермонтовская, 117, и на проспекте Ворошиловский, 91/1; 91/2.

С 10.00 до 14.00

ул. Портовая, 257/27, 238.

13–14 ОКТЯБРЯ

С 09.00 до 17.00

Ждем отключений на улицах Российская, 1, 2–14; Курчатова, 2, 2а, 2б; Налбандяна, 51–65, 44–60; 14-я Линия, 21–61, 30–62; 12-я Линия, 56–78, 49–69; Ченцова, 60–74.

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ

С 09.00 до 13.00

Без света останутся жильцы домов по проспекту Стачки, 82–122, 122/84; на улицах 2-я Кольцевая, 117–135; Шмидта, 21–29, 20–26; Красная, 1–25, 2–24.

С 09.00 до 16.00

Греть чайник на газовой плите придется жителям улицы Лермонтовская, 11; проспекта Сиверса, 12е, 16а, 26–28; переулка Гвардейский, 2/51, 7б, 11, 17–25, 25а, 24–26; улиц. Филимоновская, 41–63, 20–32; Эстонская, 49.

С 09.00 до 17.00

Свет выключат в переулках Безымянный, 2–22, 1–19; пер. Желябова, 2–4, пер. Рыбный, 8; по улицам Гусева, 54–104, 105–167; Кручинина, 58–120, 71–89; Минераловодская, 50–76, 59–97; Республиканская, 66–104, 55–95; Собино, 78–122, 81–111; Нансена, 98, 98е, 102–112; ул. Прогрессивная, 7, 7/1, 9; на проспектах Буденновский, 107/4, и Коммунистический, 19, 19/1, 21, 21/1, 21/2.

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ

С 09.00 до 17.00

Отключения ожидаются по адресам: проспект Коммунистический, 11, 17; улицы 1-я Краснодарская, 55, 88; 2-я Краснодарская, 119; проспект Буденновский, 103, 103/2, 103/3, 105, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10; переулок Тимирязева; улицы Фрунзе, 3; Целиноградская, 2–6; 14-я Линия, 30–62, 21–61; 16-я Линия, 30–48, 35–61; Налбандяна, 35–65, 30–58; 12-я Линия, 58–78, 49–69; Ченцова, 22–74, 71–77; 18-я Линия, 70–80.

С 09.00 до 18.00

Подачу электроэнергии прекратят по адресам: улица Ченцова, 4–10; Налбандяна, 1–25, 2–22; Мурлычева, 7–31, 2–28; 20-я Линия, 8–22, 7–27; 22-я Линия, 12–42, 9–43; 24-я Линия, 1–23, 2–18; площадь Базарная, 4б.

С 13:00 до 15:00

Света не будет на улицах Артемовская, 27–49, 22–44; 2-я Володарского, 87–131, 80–104; Днепростроевская, 79–99, 96–118; Кулагина, 35–49, 56–58; Литвинова, 32–36; Портовая, 188а; Черкесская, 24–42, 25–51.

14–15 ОКТЯБРЯ

С 09:00 до 16:00

Не будет света на проспекте Сиверса, 26–28; улице Эстонская, 49.

С 09:00 до 17:00

Отключение будет на улицах Козлова, 13–27, 14–28; Нефёдова, 11–27; 11-я улица, 42–56; Текучёва, 71–89, 140–164; в переулке Скрыпника, 48–56, 43–45; Гвардейский, 45–69, 46–56; пер. Доломановский, 95–97, 104; на улицах Морозовская, 2–10, 1–33; Черепахина, 115–137, 96–126; Н. Ополчения, 81–137, 116–180.

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ

С 0900 до 17.00

Света не будет на улицах Батуринская, 108; Волгодонская, 44–46, 45–61, 60–62, 61/16, 62/118; Гризодубовой, 46–60, 61–65; Доброхимовская, 77–89, 80–88; 1-я Краснодарская, 43/13; 2-я Краснодарская, 46/15а, 75–113; Лазаревская, 31–37, 32–40; Проселочная, 9/71, 11/80, 13/43, 36/42, 40–42, 19, 21/2; Ревкомовская, 115–125, 116–122; на площади Тружеников, 15; по улицам Прогрессивная, 21/2; Тружеников, 11–13, 23, 70а; Каяльская, 8–114; Путевая, 1–49, 3-я Левая, 1–41, 2–40; 5-я улица, 1–9; Красноаксайская, 28–32.

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