Жильцам некоторых домов в Ростове придется ждать начала отопительного сезона до двух недель

Тепло придет в дома не одновременно, а с разницей до двух недель. Фото: инстаграм-аккаунт Алексея Логвиненко

В пятницу, 8 октября, в Ростове стартовал отопительный сезон в жилых домах, но не в каждый дом тепло придет одномоментно. Об этом ростовчан уведомил на своей странице в Инстаграме глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Хочу подчеркнуть, где-то тепло подадут раньше установленного графика. На подключение всех потребителей понадобится около 10-14 дней. Это обусловлено объективными причинами. В Ростове-на-Дону 4 734 жилых дома с центральным отоплением и подать тепло одновременно во все невозможно.

Сити-менеджер уточнил, что после открытия задвижек в многоквартирном доме начнутся пуско-наладочные работы: устранение завоздушенностей системы отопления.

А очередность подключения домов внесена в графики, которые составили по заявкам УК и ТСЖ в теплоснабжающие организации. О точный сроках запуска отопления в дома жильцов должна информировать управляющая организация.

- Информация о пуске тепла поступает в Администрацию города каждые три часа, - добавил сити-менеджер. - Если батареи будут греть слабо, специалисты теплоснабжающих организаций проведут регулировку.

Напомним, отопительный сезон начался в Ростове 6 октября: тогда начали отапливать по заявкам руководителей соцучреждения - детсады, школы, больницы и другие организации.

Если в обозначенные сроки в квартире не стало тепло, ростовчане могут обратиться в УК или узнать причину по телефонам круглосуточных диспетчерских служб, указанным ниже.

АЛЛО!

Телефоны круглосуточных диспетчерских служб. Сюда можно звонить, если в положенные сроки батареи в квартире не нагреются.

- ООО «Ростовские тепловые сети» - (863) 234-89-44;

- АО «Теплокоммунэнерго» - (863) 274-50-15;

- ОИДЦ «05» Департамента ЖКХ и энергетики - 05, 244-26-64,

244-26-91, 244-25-98.

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